W ostatnich latach Sony przestało odgrywać większą rolę na rynku mobilnym. Japoński producent chwali się dziś nowymi smartfonami i te dają jego fanom nadzieję na lepsze jutro. Oto Xperia 10 II.

Sony Xperia 10 II, średniak z ekranem OLED

Na pierwszy rzut oka bardzo obiecująco wygląda flagowa Xperia 1 II, ale poza nią zaprezentowana została również Xperia 10 II. Zeszłoroczne propozycje w postaci modeli Xperia 10 i Xperia 10 Plus, delikatnie mówiąc, nie porywały. Najnowszy średniak zapowiada się jednak zdecydowanie lepiej. Zarówno w kwestii stylistyki oraz jakości wykonania, jak i specyfikacji.

Przede wszystkim odnotować trzeba fakt porzucenia tworzywa sztucznego, Xperia 10 II to szkło Corning Gorilla Glass 6 na przednim i tylnym panelu. Co ważne, jednocześnie obudowa cechuje się wodoszczelnością (IP68), co w średnim segmencie nie zdarza się często i może być sporą kartą przetargową. Ekran mierzy 6 cali i prezentuje obraz w jakości Full HD+ przy proporcjach 21:9, które Sony mocno lansuje. I tu mamy jednak do czynienia z dużą zmianą względem zeszłorocznych modeli, zamiast technologii IPS producent postawił bowiem na OLED.

W kwestii wydajności Xperia 10 II nie będzie biła rekordów, ale powinna zapewniać w pełni komfortową pracę. Przy systemie Android 10 postawiono tu bowiem na ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665 i 4 GB RAM. Dodać trzeba do tego 128 GB rozszerzalnej pamięci wewnętrznej (kartę microSD można będzie zastąpić drugą kartą SIM), a także baterię o pojemności 3600 mAh - zauważalnie większej niż w przypadku poprzedniej generacji.

Rozbudowane zostały również możliwości fotograficzne. Xperia 10 II dostała potrójny aparat główny w popularnej obecnie konfiguracji, czyli z obiektywami: głównym (26 mm, 77°), tele (52 mm, 45°) oraz szerokokątnym (16 mm, 120°). Nie zabrakło miejsca dla algorytmów sztucznej inteligencji (AI), opcji seryjnego robienia zdjęć przy maks. 10 kl./s oraz rejestrowania filmów 4K (prawdopodobnie 30 kl./s) i filmów w zwolnionym tempie (120 kl./s).

Specyfikacja Sony Xperia 10 II w szczegółach

Android 10

6-calowy ekran OLED 21:9, Full HD+ (2520 x 1080 pikseli)

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610

4 GB RAM

128 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 12 Mpix, f/2.0 + 8 Mpix, f/2.4 + 8 Mpix 120°, f/2.2

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ac (2.4GHz + 5GHz), NFC

dual SIM (hybrydowy)

czytnik linii papilarnych

wodoodporność IP68

bateria 3600 mAh, szybkie ładowanie 18W

157 x 69 x 8,2 mm

Cena Sony Xperia 10 II pozostaje nieznana

Póki co wiemy tyle, że sprzedaż smartfona rozpocznie się wiosną tego roku, najprawdopodobniej także w Polsce.

Oferowane będą dwa warianty kolorystyczne - czarny i biały, niestety tajemnicą pozostaje cena smartfona. A nie da się ukryć, że w dużej mierze przesądzi ona o jego sukcesie lub porażce.

Źródło: Sony

