Sony Xperia 1 II to najnowszy smartfon japońskiego producenta, który trafia na sam szczyt jego oferty. W pełni zasłużenie, ponieważ ma do zaoferowania naprawdę wiele.

Xperia 1 II to flagowy smartfon w najlepszym (a przynajmniej bardzo dobrym) wydaniu

Decyzja o odwołaniu MWC 2020 zmusiła wielu producentów do zmiany swoich wcześniejszych planów, niektórzy zrobili to zresztą jeszcze przed jej oficjalnym komunikatem GSMA. Chociażby Sony, firma która od wielu lat prezentowała w Barcelonie nowe smartfony. Tym razem dzieje się inaczej. Kilka dni temu pokazany został model Sony Xperia L4. Nie okazał się on szczególnie interesujący, zupełnie inaczej niż zaprezentowana dziś (podczas transmisji online) Xperia 1 II. Wygląda bowiem na propozycję, która może śmiało rywalizować z topowymi konstrukcjami innych producentów.

W poprzednich latach często pojawiały się głosy, iż japoński producent zawsze o czymś zapomni. Tutaj, na pierwszy rzut oka, jest naprawdę obiecująco. Xperia 1 II będzie zapewniać najwyższą wydajność, została wyposażona w system Android 10, ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Jak przystało na tego typu propozycję, jest gotowa na obsługę sieci 5G i może pochwalić się baterią z funkcją bezprzewodowego ładowania oraz wodoszczelną obudową (IP68) pokrytą szkłem Corning Gorilla Glass 6 (tym samym szkłem wzmocniono ekran).

Wypada też nadmienić, iż zastosowano tu frontowe głośniki stereo z 360 Reality Audio, a prócz złącza USB typu C również złącze audio 3,5 mm. Nie pominięto przy tym łączności bezprzewodowej. Sony zadbało o nowe standardy Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz + 5GHz) oraz oczywiście o NFC.

Xperia 1 II ma ekran OLED 4K i bardzo zaawansowany aparat

Sony nie byłoby jednak sobą gdyby mocno nie zaakcentowało dwóch istotnych dla siebie (i wielu użytkowników) kwestii - ekranu oraz możliwości fotograficznych.

I tak, front to 6.5-calowy ekran wykonany w technologii OLED i prezentujący obraz w rozdzielczości 4K, przy proporcjach 21:9 (3840 x 1644 pikseli). Można zauważyć tu nieco szersze ramki niż w większości innych najdroższych smartfonów, ale nie wszystkim musi to przeszkadzać. Nie ma bowiem dzięki temu notcha i innego wcięcia na frontowy aparat. Jak zawsze, ocena stylistyki będzie sprawa indywidualną.

No i wisienka na torcie w każdym topowym smartfonie Sony - główny aparat. W tym przypadku mamy do czynienia z czterema obiektywami - głównym, tele i szerokokątnym oraz ToF 3D. Jednocześnie trzeba podkreślić, iż zastosowano optykę ZEISS, i, wedle zapewnień, wiodący w branży AF, przy którym pomagali inżynierowie pracującymi nad aparatami Sony Alpha 9.

Xperia 1 II jest w stanie obliczać AF/AE do 60 razy na sekundę, posiada też funkcję seryjnego robienia zdjęć przy 20 kl./s. Poza tym podkreślana jest technologia AF priorytet oczu w czasie rzeczywistym, 3-krotny zoom optyczny i funkcja Cinematography Pro. Można będzie rejestrować tutaj wideo 4K HDR przy 24, 25, 30 lub 60 kl./s. To i wiele więcej w akompaniamencie rozbudowanego oprogramowania.

Specyfikacja Sony Xperia 1 II w szczegółach

Android 10

6.5-calowy ekran OLED 4K, 21:9 (3840 x 1644 pikseli), HDR

ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865

8 GB RAM

256 GB pamięci wewnętrznej + czytnik kart microSD

kamera główna 12 Mpix, f/1.7 z OIS/EIS + 12 Mpix, f/2.4 z OIS/EIS + 12 Mpix 124°, f/2.2 + ToF 3D

kamera przednia 8 Mpix f/2.0

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz + 5GHz), NFC

dual SIM

czytnik linii papilarnych

głośniki stereo

wodoodporność IP68

bateria 4000 mAh, szybkie ładowanie 21W, bezprzewodowe ładowanie 15W

wymiary 166 x 72 x 7,9 mm

Kiedy można będzie kupić Xperia 1 II?

Niestety producent nie ujawnił dwóch bardzo istotnych informacji - daty rynkowej premiery oraz ceny smartfona.

Wiemy jedynie tyle, że sprzedaż ma wystartować późną wiosną. Najprawdopodobniej także na naszym rynku, ponieważ smartfon pojawił się na oficjalnej stronie internetowej polskiego oddziału producenta.

