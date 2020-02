Jednym z zadań miasta jest promowanie zdrowych nawyków i aktywizacja społeczeństwa. Równocześnie sukcesy jego mieszkańców przekładają się na korzyści samej miejscowości. Władze Sosnowca wpadły na ciekawy pomysł, łączący oba te elementy. A w sercu znajduje się e-sport.

Choć z każdym rokiem coraz bardziej się to zmienia, e-sport wciąż kojarzy się wielu osobom z brakiem aktywności fizycznej, co zdecydowanie nie jest zgodne z prawdą. Profesjonalni zawodnicy muszą dbać o dietę i formę, aby osiągać duże sukcesy. Dostrzegł to Polski Komitet Sportów Nieolimpijskich i dostrzegają to też władze Sosnowca, przygotowujące coś wyjątkowego: stypendium dla najbardziej uzdolnionych graczy.

Stypendium dla e-sportowców w Sosnowcu

Osiągający dobre wyniki e-sportowiec z Sosnowca będzie mógł liczyć na stypendium w wysokości nawet 1000 złotych. Kwota będzie uzależniona przede wszystkim od rezultatów danego zawodnika.

Niewątpliwie da się w tym zobaczyć formę inwestycji. E-sport wszak przyciąga coraz większe marki, a największe imprezy (takie jak Intel Extreme Masters w Katowicach) gromadzą dziesiątki tysięcy fanów. Można więc wyciągnąć wniosek, że wprowadzenie tego typu stypendium doprowadzi do sytuacji, w której wszystkie strony coś wygrywają.

E-sport to też sport. Dobrze widzieć dobrą zmianę

Na razie nie są znane szczegóły na temat tego programu, ale ta sytuacja ma się zmienić już wkrótce. Pojawiają się nawet głosy, że pierwsze stypendia zostaną przydzielone jeszcze przed końcem tego kwartału.

Stypendia dla e-sportowców nie są niczym niezwykłym w Stanach Zjednoczonych. Zresztą tam uczelnie tworzą nawet własne drużyny, dostrzegając w sporcie elektronicznym duży potencjał rozwojowy dla uczniów i studentów. Dobrze widzieć, że w Polsce również ta gałąź jest traktowana coraz poważniej.

