Sony od wielu miesięcy wystawia cierpliwość fanów marki PlayStation na sporą próbę. Wydawało się, że dziś dowiemy się wszystkiego, ale tak się nie stało. Niemniej pewne konkrety ujawniono.

Rozczarowująca prezentacja PlayStation 5

Wczoraj firma Sony zapowiedziała pełną prezentację PlayStation 5. Tak się przynajmniej wydawało, bo ostatecznie stało się inaczej. Jeśli oglądaliście transmisję online to najlepiej wiecie, jak wyglądała. Jeśli nie to możemy Wam zdradzić, że najlepiej opisuje ją jedno słowo - nuda. Całość wyglądała jak spotkanie dla deweloperów, a nie zapowiedź konsoli mającej rozbudzić apetyty graczy i stanowić bezpośrednią odpowiedź na zdecydowanie ciekawsze praktyki konkurencji szczegółowo opisującej Xbox Series X.

Mark Cerny, główny architekt PlayStation 5, nie dość, że przemawiał w wyjątkowo sennym tonie, to dodatkowo sprawiał wrażenie jakby Sony właśnie odkryło technologię SSD. Jedno trzeba jednak producentowi oddać, wreszcie ujawniona została specyfikacji nowej konsoli. I wygląda na to, że fani Sony nie mają powodów do buńczucznych komentarzy. Trudno mówić bowiem o jakichkolwiek fajerwerkach.

Specyfikacja PS5:

CPU: Zen 2, 8 rdzeni 3.5 GHz (zmienna częstotliwość)

GPU: 10.28 TFLOPS, 36 CUs @ 2.23 GHz (zmienna częstotliwość)

RAM: 16 GB GDDR6, 256-bit

Przepustowość pamięci: 448GB/s

Dysk twardy: 825GB SSD

Rozszerzanie pamięci: NVMe SSD Slot, USB HDD

Napęd optyczny: 4K UHD Blu-ray

Dedykowany chip audio Tempest 3D

PlayStation 5 vs Xbox Series X porównanie specyfikacji

Większość parametrów zgadza się z tym, o czym mówiły przecieki. Jednocześnie większość komentujących sugeruje, że w starciu PlayStation 5 vs Xbox Series X zauważalną przewagę ma druga z wymienionych platform. W istotnie zdaje się mieć więcej do zaoferowania w kilku punktach specyfikacji i będzie wydajniejsza. Xbox Series X zapewni programistom aż 12 TFLOPS wydajności układu graficznego, w przypadku PlayStation 5 będzie to zauważalnie mniej, bo 10.28 TFLOPS.

#XboxSeriesX Vs #PS5 Winner of the hardware Xbox One X Series Next is Games who will win? pic.twitter.com/G40cUosTLT — Mohammed Hamada (@Ryu_181) March 18, 2020

Sony potwierdziło, iż PlayStation 5 zaoferuje wsteczną kompatybilność, ale nie będzie ona pełna. Z ujawnionych informacji wynika, że kupujący nową konsolę będą mogli zagrać w większość ze 100 najpopularniejszych gier przygotowanych z myślą o PlayStation 4. W tym elemencie ogromną przewagę będzie miał Microsoft, na Xbox Series X działać mają bowiem wszystkie gry nie tylko z Xbox One, ale również z Xbox 360 i oryginalnego Xboxa.

Jak wygląda PlayStation 5?

Trudno stwierdzić, że Sony zasypało nas nadmiarem informacji i materiałów. O PlayStation 5 wciąż wiemy zdecydowanie mniej niż o Xbox Series X. Producent nie zdradził chociażby wyglądu konsoli, co jest rozczarowujące. Bo to, że nie zabrał głosu w sprawie ceny można zrozumieć.

Jeśli plany się nie zmienią, PlayStation 5 zadebiutuje w okresie świątecznym tego roku. Podobnie jak Xbox Series X.

Która konsola póki co zapowiada się dla Was ciekawiej?

Źródło: Sony, @Ryu_181

