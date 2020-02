W lutym, przed i podczas targów CP+ w Japonii czeka nas wiele premier fotograficznych. Jednak kondycja branży fotograficznej nie napawa radością. Jest źle. Może być gorzej.

Osobiście na rankingi publikowane przez CIPA patrzę się z dystansem. Wiadomo, że dla branży liczy się przede wszystkim liczba sprzedanych produktów, a tych z roku na rok ubywa i rok 2019 to najgorszy rok w mijającej dekadzie. Jednak gdyby oceniać rynek fotograficzny przez pryzmat zainteresowania ludzi dojrzałą fotografią, a także zaawansowania sprzętu fotograficznego nastroje mogłyby być bardziej pozytywne.

Oczywiście zainteresowanie fotografią w dużej mierze związane jest z powszechnością smartfonów i coraz bardziej zaawansowanymi technologiami fotograficznymi, które do nich trafiają. Lecz trzeba pamiętać, że złote lata branży foto przypadały na czas, gdy aparaty cyfrowe, a szczególnie kompakty, były odpowiednikiem tego co robią dziś smartfony. Spadek ich sprzedaży odbił się mocno na rynku tych prostych, z perspektywy osiągów produktów, ale trochę inaczej gdy przyjrzeć się sprzedaży aparatów systemowych i zaawansowanych konstrukcyjnie.

Sprzedaż aparatów cyfrowych ciągle w dół

Sprzedaż wciąż idzie w dół, tego nie można negować. W ubiegłym roku (2019) spadek sprzedaży japońskich firm (trzon branży foto) w stosunku do poprzedniego okresu (2018) wyniósł 24% według danych opublikowanych przez CIPA.



Sumaryczna sprzedaż wszystkich aparatów w latach 2017-2019

Podobnie jak rok wcześniej w przypadku aparatów systemowych mieliśmy dwa momenty wzrostu, z początkiem wiosny, czyli po CP+, a także pod koniec lata. Jednak w 2018 roku sprzedaż wzrastała w większym stopniu niż rok później, w segmencie systemowych aparatów wydawało się nawet, że widzimy światełko w tunelu względem 2017 roku. Koniec roku, czyli grudzień rozwiał te nadzieje, a w 2019 roku było równie słabo.



Podsumowanie dla aparatów systemowych

Mniejszą sprzedaż aparatów można wyjaśnić też w następujący sposób. O ile w smartfonowej branży wciąż z roku na rok mamy szansę dostać coś nowego, coś lepszego fotograficznie, to w branży foto sytuacja jest trochę inna.

Aparaty systemowe ewoluują i są ewidentnie coraz lepsze z roku na rok, ale nawet te sprzed pięciu lat nie są tak złe, by ich posiadacze czuli nieodpartą potrzebę ich zamiany na nowsze. To czego teraz doświadczamy to być może naturalny popyt, który wywołany jest koniecznością wymiany zużytego czy też faktycznie mniej zaawansowanego sprzętu na nowy, a nie wyłącznie pogonią za nowinkami.

Dobre czasy mogą nadejść dla bezlusterkowców

Te w ubiegłym roku zanotowały segmencie średnio-zaawansowanym wzrost sprzedaży (5%), a w ofercie gigantów branży foto (Canon, Nikon) przybywa dobrych konstrukcji i obiektywów. Posiadacze starszych lustrzanek, którzy rozważają zakup nowego aparatu mogą decydować się właśnie na bezlusterkowce.

Sony wciąż ma świetną passę, ale w Japonii znowu zamieniło się miejscami z Nikonem, który ponownie wskoczył na 2 pozycję. Liderem jest Canon, który w tym roku szykuje kilka mocnych premier bezlusterkowych. Poza tym firma oświadczyła, że koncentruje się na produkcji obiektywów dla systemu RF, a to oznacza że bezlusterkowce są teraz jego oczkiem.

Co nowego czeka nas niebawem i w całym 2020 roku

Tymczasem pod koniec lutego czekają nas targi CP+ w Japonii, przy których okazji spodziewamy się premier lub oficjalnych zapowiedzi takich aparatów jak:

lustrzanka Nikon D6

lustrzanka Canon EOS 850D

lustrzanka Nikon D880

bezlusterkowce z serii Canon EOS R (modele R5 i R6, ale też RX i RS)

bezlusterkowiec Fujifilm X-T4

bezlusterkowiec Olympus OM-D E-M1 III

bezlusterkowce Sony A7S III i A7 IV

kompakt zaawansowany Fujifilm X-100V

wzmacniany kompakt Ricoh WG-70

bliżej nieokreślona liczba nowych obiektywów

Te premiery wprawiają w pozytywny nastrój, ale trzeba go tonować. Może okazać się bowiem, że i tak rok 2020 będzie wciąż rokiem spadków w branży. Spadków sprzedaży, ale nie zainteresowania samą fotografią.

Źródło: CIPA, informacja własna

