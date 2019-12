Gry PlayStation 4 Święta w świecie God of War 2019-12-24 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Wszyscy liczą dziś na prezenty. Gdyby ktoś nie znalazł ich pod choinką to może przenieść się do świata God of War. Twórcy zdecydowali się bowiem rozdać graczom kilka upominków.

Darmowy pakiet świąteczny God of War

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniami, iż God of War to jedna z najlepszych gier na kosnole PlayStation 4. Z okazji Bożego Narodzenia twórcy zdecydowali się zaoferować graczom kilka upominków w wersji cyfrowej. Nie ma tu żadnych ograniczeń, pakiet dostępny jest dla każdego posiadacza gry. Co dokładnie zawiera?

zestawy zbroi Przysięga Śmierci dla Kratosa i Atreusa

skórka dla tarczy Strażnik Wygnańca

skórka dla tarczy Puklerz Kuźni

skórka dla tarczy Lśniąca Tarcza Elfiej Duszy

skórka dla tarczy Dökkenshieldr

Darmowy pakiet świąteczny oferowany jest przez ograniczony czas, ale na szczęście nie trzeba się śpieszyć. Czasu na pobranie jest bowiem dość sporo. Oferta pozostaje ważna do 6 stycznia przyszłego roku. Wszystkie elementy można będzie znaleźć w zakładkach Broń i Pancerz.

Sprzedaż God of War przebiła 11 mln egzemplarzy

Są to legendarne przedmioty, które być może niektórzy zdobyli w trakcie rozgrywki. Jeśli komuś się to nie udało to po pobraniu będzie mógł skorzystać z nich w dowolnym momencie.

Warto przypomnieć, że premiera God of War miała miejsce w kwietniu 2018 roku. Udało się zgarnąć mu tytuł najszybciej sprzedającej się gry na wyłączność PS4, tytuł gry roku The Game Awards 2018 oraz kilka wyróżnień na BAFTA Games Awards 2019. Sprzedaż gry przekroczyła już 11 mln egzemplarzy. To zdecydowanie lepszy wynik niż te notowane przez poprzednie odsłony serii.

