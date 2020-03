Kto konkretnie znalazł? Trzy podmioty działające w jednej drużynie, mianowicie: TomTom, Toyota Research Institute - Advanced Development oraz DENSO.

Żeby samochody autonomiczne mogły sprawnie i bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych, potrzebują nie tylko kamer, radarów i lidarów, ale też solidnego fundamentu w postaci map o wysokiej rozdzielczości. Ich tworzenie jest niesamowicie czasochłonne, wygląda jednak na to, że udało się dokonać olbrzymiego postępu w tym temacie.

TomTom, Toyota i DENSO wspólnymi siłami przybliżają zautomatyzowane podróżowanie

TomTom dostarczył własną chmurową platformę mapową, Toyota (a konkretnie TRI-AD) – platformę mapową AMP i pojazdy, a DENSO – najróżniejsze czujniki. Połączenie tych kilku elementów zaowocowało opracowaniem metody szybkiego tworzenia map drogowych w rozdzielczości HD.

Dane wprowadzane do platformy pochodzą z czujników zamontowanych na samochodach. Im więcej źródeł, tym lepiej, dlatego też autorzy postawili na crowdsourcing (czyli gromadzenie danych przez całą społeczność). To też szansa na to, by mapy cały czas pozostawały aktualne.

To duży (i niezbędny) krok do przodu – przekonują ludzie stojący za tym projektem

Na znaczenie tego wszystkiego zwrócił uwagę Willem Strijbosch z firmy TomTom:

Wierzymy, że mapa HD zasilana wieloma źródłami jest niezbędna, aby umożliwić bezpieczniejszą, autonomiczną jazdę. Pojazdy pomiarowe, dane pozyskiwane dzięki crowdsourcingowi, ludzka moderacja, a także inne źródła danych sprawiają, że mapa HD firmy TomTom jest niezwykle aktualna i dokładna.

Mandali Khalesi, piastujący stanowisko wiceprezesa ds. mapowania i strategii jazdy zautomatyzowanej w TRI-AD, dodał jeszcze, że to nowe rozwiązanie „przybliża nas do przyszłości, w której zautomatyzowana mobilność na drogach jest dostępna dla wszystkich".

Źródło: TomTom

