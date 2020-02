Spełnił się scenariusz, na który w ostatnich dniach stawiało coraz więcej osób. Obawy przez koronawirusem z Chin doprowadziły do tego, że targi MWC 2020, chociaż mające odbyć się w Europie, zostały odwołane.

Targi MWC 2020 odwołane z powodu koronawirusa

Ostatnie tygodnie to szereg mniej lub bardziej niepokojących doniesień związanych z koronawirusem. W ostatnich dniach zaczął on odciskać piętno także na branży elektronicznej. Przestoje w chińskich fabrykach to jedno, obawy przed podróżami i kontaktem z obcymi to drugie. Systematycznie informowaliśmy was o tym, iż kolejni producenci decydowali się nie pojawiać na MWC 2020. Ich lista stała się na tyle długa, że tegoroczna edycja targów zapowiadała się na najuboższą w historii. Okazuje się, że nie będzie jej w ogóle.

Wprawdzie GSMA dawało sygnały, iż rozważany jest plan odwołania targów MWC 2020, ale ostateczna decyzja miała być ogłoszona w piątek. Nie musieliśmy czekać tak długo, ponieważ już dziś wydano oficjalny komunikat. Imprezy nie będzie. Ogłosił to John Hoffman, CEO GSMA.

GSMA odwołało MWC 2020, ponieważ globalne obawy dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa, podróży i inne okoliczności uniemożliwiają zorganizowanie imprezy.

Producenci sprzętu mobilnego mają w przyszłości wrócić do Barcelony

GSMA dodaje, że decyzja spotkała się ze zrozumieniem ze strony władz miasta (a nie jest tajemnicą, że z powodu braku odwiedzających straci ono ogromne pieniądze). Współpraca nie zostaje zakończona, wyrażono nadzieję, że będzie można wrócić do niej w przyszłym roku, przy okazji MWC 2021.

Biorąc pod uwagę, iż priorytet zawsze powinno mieć ludzkie życie i zdrowie, decyzję należy uszanować. W najbliższym czasie pojawiać będą się zapewne komunikaty poszczególnych producentów, którzy swoje nowości będą chcieli zaprezentować w innym miejscu i czasie.

Planowaliście podróż do Barcelony?

