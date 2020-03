Prowadzisz mały biznes i szukasz dobrego sposobu na dostarczenie swoim pracownikom oraz klientom szybkiego i niezawodnego Internetu? Zerknij na punkt dostępowy TP-Link TL-WA1201 – może cię zainteresować.

TP-Link TL-WA1201 szansą na niezawodny i szybki Internet

Z punktem dostępowym TP-Link TL-WA1201 możesz liczyć na szybki Internet. Akcesorium ma gigabitowy port LAN i działa w standardzie Wi-Fi 5, oferując przepustowość do 300 Mb/s w pasmie 2,4 GHz i nawet 867 Mb/s w paśmie 5 GHz. To dobre wyniki, ale bardziej istotne jest coś innego – to zasięg i niezawodność.

TL-WA1201 wykorzystuje cztery anteny zewnętrzne i technologię formowania wiązki (Beamforming), aby kierować Internet prosto w stronę urządzeń, próbujących się z nim połączyć. Dzięki temu zasięg jest duży, a połączenie – stabilne. Dodatkowo MU-MIMO zwiększa wydajność sieci, zapewniając efektywną transmisję danych między wieloma urządzeniami naraz.

Stwórz sieć dla każdego z punktem dostępowym TP-Link

Nowy punkt dostępowy w ofercie firmy TP-Link pozwala na stworzenie czterech sieci bezprzewodowych – mogą być od siebie odseparowane, a więc mówimy tu o sposobie na wydzielenie dostępu do określonych zasobów sieciowych poszczególnym grupom odbiorców – na przykład danym działom w przedsiębiorstwie albo pracownikom i klientom.

Dla tych ostatnich możesz też utworzyć sieć gościnną, do której będą logować się poprzez stronę powitalną. Jeśli prowadzisz hotel, restaurację albo kawiarnię, to na pewno przypadnie ci ta opcja do gustu. Szczególnie, że taką sieć można także wykorzystać do przesyłania komunikatów.

Co jeszcze ma do zaoferowania TL-WA1201 i ile kosztuje?

Na listę atutów tego punktu dostępowego wypada również wpisać: możliwość instalacji na ścianie, prostą konfigurację oraz obsługę pasywnego PoE. To ostatnie oznacza, że możesz wykorzystać jeden przewód sieciowy zarówno do transmisji danych, jak i zasilania urządzenia.

Czas odpowiedzieć na ostatnie pytanie, a więc o to, ile ten punkt dostępowy kosztuje. Cena TP-Link TL-WA1201 wynosi 220 złotych. Producent obejmuje sprzęt 3-letnią gwarancją.

Źródło: TP-Link, Graylink

