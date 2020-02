Zapewnia duży zasięg i niezłe transfery, obsługuje najnowsze szyfrowanie WPA3 oraz umożliwia w pełni elastyczne uzupełnianie zestawu o kolejne wzmacniacze sygnału. Właśnie dlatego D-Link Wi-Fi Mesh Dual Band Covr Whole Home AC1200 (COVR-1102) jest warty uwagi.

Trudno określić jego nazwę jako „sexy”, ale tak jak książki nie należy oceniać po okładce, tak i warto przyjrzeć się też temu, co konkretnie ma do zaoferowania (skróćmy to) D-Link COVR-1102. A ma do zaoferowania niemało, bo jest to system Wi-Fi Mesh, który ma być w stanie wypełnić co do najdalszego zakątka nawet duży dom sygnałem sieciowym i zapewnić przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa.

D-Link COVR-1102 – duża szybkość, duży zasięg i duże bezpieczeństwo

Tych, którzy lubią liczby, najbardziej zainteresuje pewnie to, że dwuzakresowy COVR-1102 pozwala na osiągnięcie przepustowości do 1200 Mb/s, a to w zupełności wystarczy do oglądania filmów w wysokiej jakości, grania w gry online czy prowadzenie wideorozmów bez zawieszeń. Istotna jest też inna wartość: 325 metrów kwadratowych – taki obszar może pokryć sygnałem podstawowy zestaw złożony z dwóch punktów dostępowych (a w razie czego można dodać kolejne, tak długo jak są zgodne ze standardem EasyMesh).

Kolejne dwa powody, dla których warto zwrócić uwagę na nowy zestaw z rodziny Covr Whole Home Mesh Wi-Fi, noszą nazwy: MU-MIMO oraz WPA3. Pod tą pierwszą kryje się technologia optymalizująca wydajność poprzez przesyłanie danych do wielu urządzeń naraz, druga zaś oznacza najnowszy standard szyfrowania, zapewniający bezpieczeństwo tak utworzonej sieci domowej. Do tego można ją kontrolować za pomocą głosu, co gwarantuje obsługa Asystenta Google.

Niestety na razie nie wiemy, ile przyjdzie nam zapłacić za ten zestaw, ale jego rynkowego debiutu mamy się doczekać lada chwila, więc wszystko szybko się wyjaśni.

