Do premiery konsol nowej generacji pozostaje jeszcze sporo czasu. Nic dziwnego, że twórcy nieśpiesznie ujawniają gry, które będą na nich dostępne. Pierwszą z kart zdecydował się jednak odkryć Ubisoft.

Rainbow Six Siege w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X

Nie jest to jednak karta, o której istnieniu do tej pory nie wiedzieliśmy. Chodzi bowiem o Rainbow Six Siege. Dobrze znana milionom graczy produkcja doczeka się wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X. Co ważne, plany twórców zakładają, iż Rainbow Six Siege zostanie jednym z tytułów startowych konsol nowej generacji. Potwierdzono to w rozmowie z Windows Central.

„Mogę powiedzieć ci tyle, że od premiery będziemy na obydwu konsolach. Kiedy tylko wypuszczą konsole, ale to nie od nas zależy. W przypadku Siege naszym celem jest dostępność na nowej generacji od samego początku.”

Kwestie techniczne zostały póki co przemilczane. Z jednym wyjątkiem. Przygotowana zostanie funkcja cross-play dla PlayStation 4 i PlayStation 5 oraz dla Xbox One i Xbox Series X. Ubisoft chciałby z czasem rozszerzyć ją o PlayStation 5 i Xbox Series X, ale nie będzie mógł zrobić tego bez aprobaty producentów konsol.

O wersji na obecną generację nikt nie zamierza zapominać

Liczona w milionach społeczność Rainbow Six Siege może być spokojna, ponieważ twórcy nie zamierzają skupiać się wyłącznie na nowej generacji konsol. Obiecywane są kolejne aktualizacje, dzięki którym poprawiane i rozszerzane będą obecnie dostępne wersje gry - na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: Ubisoft Polska

Warto zobaczyć również:

Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl