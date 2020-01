Sony cały czas stara się trzymać design finalnej wersji PlayStation 5 w tajemnicy. Być może właśnie plany producenta zostały pokrzyżowane i na prezentacji nie będzie efektu WOW.

Finalna wersja PlayStation 5 na zdjęciu

Jak zawsze w przypadku nieoficjalnych doniesień wskazana jest odrobina wstrzemięźliwości. Z drugiej strony, póki co większość doniesień na temat PlayStation 5 sprawdza się niemal bezbłędnie. Chociażby te dotyczące deweloperskiej wersji konsoli. Było wiadome, że ostatecznie wyczekiwana przez miliony graczy „maszynka” będzie prezentowała się inaczej. Jak konkretnie?

Tu odpowiedzi udziela zdjęcie, które trafiło do sieci i ma prezentować właśnie finalna wersję PlayStation 5. Dość mocno odbiega od dev kitu, ale to akurat powinno działać na plus. Na pierwszy rzut oka można pokusić się o stwierdzenie, że jest to połączenie Xbox 360 Slim i podstawowej wersji PlayStation 4. Chociaż każdy może mieć odmienne skojarzenia.

Warto zastanowić się nie tyle nad designem, co chłodzeniem

Jak zapewne wiecie, zdecydowanie więcej wiemy o Xbox Series X. Szeroko komentowano to, dlaczego zdecydowano się właśnie na taki kształt obudowy. Microsoft nie tylko postawił na minimalizm, ale jednocześnie zadbał o efektywne chłodzenie, które będzie odgrywało tu duże znaczenie.

Obydwie konsole nowej generacji mają cechować się bowiem wysoką wydajnością. Czy tak prezentująca się obudowa PlayStation 5 pozwoliłaby Sony na rozwiązania, które zagwarantują wysoką kulturę pracy urządzenia? Odpowiedź na to pytanie wydaje się ważniejsza od tego, jak oceniany jest sam design.

Kiedy Sony oficjalnie zaprezentuje PlayStation 5?

Póki co wiemy, kiedy na pewno nie zobaczymy nowej konsoli. Japoński producent potwierdził ostatnio, że nie przyjedzie na E3 2020.

Nie oznacza to jednak, że będziemy musieli czekać wiele miesięcy. Być może Sony pochwali się PlayStation 5 jeszcze przed wspomnianymi targami. Tyle, że na swojej imprezie.

Rynkowa premiera konsoli odbędzie się w okresie świątecznym tego roku.

Źródło: notebookcheck

