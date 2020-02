Najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie, ale ostatecznie grozi mu nawet 10 lat pozbawienia wolności. Mowa o 49-letnim mężczyźnie podejrzewanym o nielegalne udostępnianie w sieci programów telewizyjnych.

Mieszkający w powiecie mrągowskim 49-letni mężczyzna przez lata nielegalnie udostępniał w Internecie sygnał płatnej telewizji kodowanej na żywo – popularne programy z ofert satelitarnych, za dostęp do których trzeba płacić abonament. Użytkownicy mogli skorzystać z usługi za około 360 złotych rocznie – znacznie mniej niż w sytuacji, w której wybraliby legalną formę dystrybucji. Chętnych nie brakowało.

49-latek nielegalnie udostępniał sygnał TV

Policja zatrzymała 49-latka i zlikwidowała trzy serwery sharingowe (obsługujące łącznie około 800 użytkowników) oraz inne urządzenia wykorzystywane do nielegalnej transmisji telewizji na żywo. Mężczyzna starał się być bardzo ostrożny – nie ujawniał swojej tożsamości, a główny serwer zamknął w… zabudowie lodówki.

Na poczet przyszłych kar Prokuratura Okręgowa w Olsztynie zatrzymała nieruchomości i pojazd o łącznej wartości 400 tysięcy złotych oraz 600 tysięcy złotych w kryptowalucie Bitcoin, w którą inwestował mężczyzna, nie tylko po to, by mnożyć zyski, ale też ukryć pochodzenie pieniędzy. To dużo, ale szacowane straty, jakie ponieść miały medialne firmy, są jeszcze większe – mówimy konkretnie o kwocie na poziomie 6 milionów złotych.

Nie tylko streamer. Użytkownicy też są winni

Ale na karze dla 49-latka, któremu grozi do 10 lat pozbawienia wolności, może się nie skończyć. W komunikacie warmińsko-mazurskiej policji odnajdujemy informację, że odbiorcy również popełniali w tej sytuacji przestępstwo. Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Więcej informacji na temat przeprowadzonej akcji oraz sytuacji prawnej możecie znaleźć w komunikacie policji.

Źródło: Policja, CANAL+, informacja własna

