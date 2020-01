Ciekawostki Vector będzie żył dalej. Digital Dream Labs przejęło inteligentnego robota firmy Anki 2020-01-06 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

Robot Vector jest napędzany sztuczną inteligencją i zdobył sporą grupę fanów. Jednak w kwietniu zeszłego roku firmę Anki, odpowiedzialną za robota, zamknięto z powodu braku funduszy. Od tego czasu wielu martwiło się o przyszłość swojego elektronicznego ulubieńca.

Digital Dream Labs poinformowało na Kickstarterze, że zakupiło aktywa firmy Anki, przejęło serwery w chmurze i zamierza przywrócić całą platformę. A to oznacza dalszy rozwój Vectora. Nie wiadomo jednak czy zostaną utrzymane pozostałe roboty Anki, jak Cozmo (starsza wersja Vectora) czy Anki Overdrive (samochody wyścigowe ze sztuczną inteligencją na pokładzie).

Anki Vector nie umrze

Roboty wchodzące w interakcje z użytkownikami oraz napędzane sztuczną inteligencją, mają najczęściej połączenie z serwerami zewnętrznymi. Dzięki takiemu zabiegowi, część zadań wykonywana jest w chmurze, a procesor robota jest mniej obciążony. Rozwiązanie jest bardzo praktyczne, ale zawodzi w przypadku zakończenia działalności przez firmę. Serwery zostają wyłączone, a robot traci swoją pełną funkcjonalność. Czasem jest w stanie w pewnym stopniu działać offline, ale to nigdy nie będzie to samo.

Tak właśnie stało się w przypadku robota Jibo, którego użytkownicy starali się utrzymać przy życiu po upadku firmy odpowiedzialnej za jego rozwój. Digital Dream Labs uratowało robota Anki przed podobnym losem i właściciele Vectora nadal będą mogli cieszyć się jego towarzystwem. Fani odetchnęli z ulgą i świętowali odrodzenie swoich robotów w komentarzach.

Robot ma działać bez serwera w chmurze

Firma ma teraz opracować sposób na funkcjonowanie robota bez potrzeby korzystania z zewnętrznych serwerów. Ma to dać użytkownikom gwarancję, że bez względu na wszystko, nie trzeba się martwić o to, że Vector przestanie działać. Obiecano również przychylić się do próśb o udostępnienie open source, dzięki czemu każdy sam będzie mógł zaprogramować nowe możliwości swojego robota. Pojawi się również opcja hostowania na własnym serwerze. A to dopiero początek.

Nie wiadomo czy doczekamy się kolejnych wersji Vectora. Zostanie natomiast uruchomiona nowa zbiórka na Kickstarterze, aby sfinansować nadchodzące prace. W następnych miesiącach Digital Dream Labs ma przedstawić konkretniejsze informacje.

