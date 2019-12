Przeglądarki WWW Vivaldi 2.10, czyli więcej stylu i lepsza zgodność - sprawdź, co nowego i pobierz 2019-12-19 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Przeglądarka Vivaldi nie zdobyła jeszcze dużej popularności, ale jej autorzy robią co mogą, by to zmienić. Z każdą kolejną wersją trafiają do nas ciekawe funkcje, dzięki którym korzystanie z Internetu staje się jeszcze przyjemniejsze. Nie inaczej jest tym razem.

Vivaldi to przeglądarka internetowa, której autorzy stawiają przede wszystkim na elastyczność i produktywność. Dlatego właśnie udostępniają użytkownikom opcje, pozwalające szybciej wykonywać podstawowe zadania oraz dostosowywać program do konkretnych preferencji. Garść takich nowinek trafia do nas w najnowszym wydaniu, obdarzonym numerem 2.10. Oto dlaczego warto się nim zainteresować.

Estetyczne i praktyczne nowości w Vivaldi 2.10

Przegląd nowości w Vivaldi 2.10 rozpocznijmy od wspomnianego w tytule stylu. Choć już wcześniej przeglądarka słynęła z nienagannej estetyki i szerokich opcji personalizacji, do tej pory brakowało jej funkcji automatycznego dostosowywania wyglądu do motywu systemowego. Wraz z nową wersją to się zmienia (a właściwie zmieni się, jeśli aktywujemy opcję, którą znajdziemy w panelu Ustawienia – Motywy – Harmonogram motywów – Użyj motywu systemu operacyjnego).

Oprócz widocznych modyfikacji, aktualizacja z numerem 2.10 to także owoc remontów pod maską. Konkretnie programiści dokonali zmian w „user agencie”, dzięki czemu – bazująca przecież od lat na silniku Chromium – przeglądarka Vivaldi jest traktowana na równi z programem Google Chrome. Dzięki temu nigdy więcej nie powinniśmy doświadczyć problemów z kompatybilnością czy właściwym działaniem aplikacji webowych.

Wśród mniejszych zmian odnajdujemy usprawnienia związane z obsługą klawiatury, wyglądem paska adresu, przełączaniem rozszerzeń, wydajnością szybkich poleceń czy wreszcie bezpieczeństwem.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Vivaldi:

rozszerzone menu główne pod przyciskiem „V”

możliwość całkowitego wyłączenia powiadomień ze stron

usprawniona synchronizacja między PC a smartfonem

szybki dostęp do profilu (przez skrót na pulpicie)

szczegółowe informacje o statusie ładowania strony

rozbudowane wyciszanie kart

automatyczne blokowanie „złych” reklam

szersze opcje personalizacji profilów

licznik nieprzeczytanych kart w panelu okna

synchronizacja z podświetleniem Razer Chroma

