Opera 66 to najnowsza wersja przeglądarki, która cieszy się dużą popularnością ze względu na nienaganną estetykę, szeroką funkcjonalność i dbałość autorów o bezpieczeństwo użytkowników. Zobacz, jakie nowinki i zmiany przygotowano na potrzeby tego wydania.

Opera to przeglądarka, która nie tylko dobrze się prezentuje, ale też zapewnia bezpieczne i wygodne korzystanie z Internetu. Zawiera wiele funkcji, których trudno szukać u konkurencji, a które uprzyjemniają codzienne czynności w sieci. W kwietniu została zaprezentowana wersja o nazwie Reborn 3, będąca nowym początkiem. Teraz zespoły z Wrocławia i innych części świata kontynuują rozwój, czego najnowszym owocem jest Opera 66.

Opera 66 z małymi nowinkami, które mogą się wam spodobać

Każdemu zdarza się czasem przypadkowo zamknąć kartę. Opera od dłuższego czasu pozwala bezproblemowo je przywrócić – w tym celu należy wcisnąć przycisk podglądu kart przy kontrolkach okna). Wraz z wersją 66 staje się to jeszcze prostsze i szybsze – wystarczy kliknąć „zegar” na panelu bocznym i wybrać opcję „tak”, aby przywrócić ostatnio zamkniętą stronę (bez konieczności rozwijania listy czy grzebania w historii).

Jeśli korzystając z bocznego paska aktywujecie rozszerzenie. Wcześniej przy dodawaniu rozszerzenia wyświetlana była dodatkowa kolumna – teraz nic takiego nie ma miejsca, bo wszystko jest ładnie zintegrowane. I to by było na tyle, jeśli chodzi o większe zmiany – oprócz tego oczywiście twórcy wyeliminowali wykryte błędy i problemy.

Najważniejsze nowości wprowadzone w poprzednich wersjach Opery:

możliwość podglądu szczegółów narzędzi szpiegowskich

przeprojektowany pasek adresu (z logo stron)

podręczny panel zakładek (w menu bocznym)

automatyczne blokowanie elementów śledzących aktywność w sieci

możliwość zapisywania stron do plików w formacie PDF

ulepszony tryb prywatny

obsługa Internetu 3.0

wbudowany portfel kryptowalut

szybsza usługa VPN

poprawiony adblock

odświeżony interfejs

Źródło: Opera Software