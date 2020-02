Baldur’s Gate 3 to jeden z tych tytułów, których premiery gorączkowo wyczekują wszyscy fani klasycznych RPG. Do zabawy można będzie przystąpić jeszcze w tym roku. Jest jednak jedno ale.

Baldur’s Gate 3 w tym roku w Steam Early Access

Ujawniając w czerwcu zeszłego roku pierwsze informacje na temat Baldur’s Gate 3 twórcy stwierdzili, że premiera gry odbędzie się w „odpowiednim momencie”. Tego typu stwierdzenia zazwyczaj oznaczają tyle, iż gracze powinni uzbroić się w cierpliwość. Tutaj okazuje się jednak, że oczekiwanie nie będzie szczególnie długie.

Przedstawiciele Larian Studios zostali dziś wyręczeni, ponieważ rąbka tajemnicy uchyliła firma Hasbro (właściciel Wizards of the Coast, które ma prawa do marki) stwierdzając, że w Baldur’s Gate 3 zagramy jeszcze w tym roku. To bez wątpienia świetna informacja dla wszystkich fanów uniwersum. Nieco gorszą jest fakt, iż mowa tutaj o premierze w ramach programu Steam Early Access, a zatem o nieukończonym projekcie, nad którym prace będą jeszcze trwać.

Wkrótce zobaczymy pierwszy gameplay z Baldur’s Gate 3

Można przypuszczać, że finalna wersja gry nie pojawi się wcześniej niż w 2021 roku. Zdecydowanie wcześniej można będzie przyjrzeć się, jak w tej chwili prezentuje się Baldur’s Gate 3.

Kilka dni temu twórcy zapowiedzieli, iż lada chwila zaprezentują pierwszy gameplay. Kiedy dokładnie? Już 27 lutego, podczas targów PAX East 2020.

