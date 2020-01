Chyba można zaryzykować stwierdzenie, że Metro Exodus to jedna z lepszych gier, jakie zadebiutowały w zeszłym roku. Już wkrótce gracze, którzy posiadają ją w swoich kolekcjach będą mieli okazję do kolejnych godzin zabawy.

Dodatek Sam's Story do Metro Exodus z datą premiery

Już kilka tygodni po premierze Metro Exodus okazało się, że gra zostanie zapisana na konto sukcesów twórców. Duże zainteresowanie graczy przełożyło się na zdobycie przez nią miana najbardziej udanej premiery w historii spółki THQ Nordic. Wraz z ujawnieniem tej nowiny zapowiedziano dwa duże rozszerzenia - The Two Colonels i Sam’s Story. Pierwsze zadebiutowało jeszcze w zeszłym roku, drugie zadebiutuje już wkrótce.

Jak poinformowano w oficjalnym komunikacie, dodatek Sam’s Story rozbuduje Metro Exodus już 11 lutego. Premiera odbędzie się jednocześnie na PC oraz konsolach Xbox One i PlayStation 4.

Sam spróbuje wrócić do ojczyzny

Tytuł jest tutaj bardzo wymowny, głównym bohaterem nadchodzącego dodatku będzie Sam. Amerykański żołnierz spróbuje wrócić do ojczyzny, chociaż jak można się domyślić nie będzie to łatwe zadanie. Wyruszając z Aurory dotrze do zniszczonych portów, zburzonych budynków przemysłowych i resztek osiedli Władywostoku.

Wedle zapowiedzi twórców Sam’s Story to ostatni dodatek do gry. Dla fanów serii dobrą wiadomością powinien być jednak fakt, że potwierdzono już kolejną odsłonę.

