Zapewne słyszeliście już o wielu problemach, z jakimi boryka się Warcraft III: Reforged. Jeśli jesteście w gronie tych, którzy żałują wydanych pieniędzy to mamy dobrą informację.

Warcraft III: Reforged - czy można odzyskać pieniądze?

Powiedzieć, że Warcraft III: Reforged został skrytykowany to zdecydowanie za mało. To obecnie najgorzej oceniana gra na metacritic z zawstydzającą średnią 5% (wedle graczy). Lista grzechów popełnionych przez Blizzard jest naprawdę długa, a najlepiej wiedzą o tym rzecz jasna ci, którzy zdecydowali się na zakup. Najbardziej niezadowoleni mogą zadać sobie pytanie, czy można odzyskać pieniądze?

Odpowiedź brzmi: tak i to bez większego problemu. Blizzard oferuje automatyczny zwrot pieniędzy za Warcraft III: Reforged, z którego skorzystać mogą nawet osoby bawiące się (chociaż może to nie do końca trafne określenie) w grze przez kilka godzin. Służy do tego specjalny formularz na oficjalnej stronie battle.net.

Blizzard prosi o odrobinę cierpliwości i przeprasza, tak jakby

Ze świecą szukać oficjalnego komunikatu w powyższej sprawie. Pojawił się za to inny. W nim przedstawiciele studia starają się uspokoić rozżalonych graczy. Trudno mówić o przeprosinach, skrucha wyrażana jest dość oszczędnie.

„Po pierwsze, chcemy powiedzieć, że jest nam przykro z powodu tych graczy, którzy nie otrzymali pożądanego doświadczenia.”

Padają też wzmianki o problemach z serwerami, które wystąpiły w pierwszych godzinach po premierze. Koniec końców zamiast informacji o zwrotach pieniędzy zalecana jest cierpliwość, bo Warcraft III: Reforged ma być łatany.

„Zespół jest podekscytowany tym, że Warcraft III: Reforged w końcu się pojawił, jest w pełni zaangażowany i będzie wspierał grę przez długi czas. Kilka następnych poprawek i aktualizacji, które omówimy poniżej, to tylko część naszych planów. Ta gra jest integralną częścią DNA Blizzarda. Z zespołem, który uwielbia Warcraft III, nie możemy doczekać się, aby w długoterminowej perspektywie przelać nasze serca do Reforged i społeczności Warcraft III.”

Wydaje się, że aktualizacji pojawi się sporo, przynajmniej jeśli producent będzie chciał poprawić większość mankamentów Warcraft III: Reforged. A o nich więcej możecie przeczytać także w naszej recenzji gry.

