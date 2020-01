Wprawdzie trzeba było poczekać nieco dłużej niż pierwotnie zapowiadano, ale w końcu można zacząć zabawę przy Warcraft III: Reforged. Wydaje się, że zainteresowanych nie zabraknie.

Premiera Warcraft III: Reforged

Pierwsze deklaracje twórców mówiły o tym, iż Warcraft III: Reforged zadebiutuje w końcówce 2019 roku. Ostatecznie po małym poślizgu trzeba było poczekać do dziś. Gra dostępna jest tylko na PC, w edycji standardowej za 29.99 euro oraz w edycji Spoils of War Edition za 39.99 euro.

Warcraft III: Reforged to odświeżona wersja Warcraft III: Reign of Chaos (z dodatkiem The Frozen Throne). Do rozegrania jest zatem ponad 60 misji, a do dyspozycji 4 rasy. Ukończenie całości powinno zająć około 40 godzin.

Jakiego komputera potrzeba do zabawy z Warcraft III: Reforged?

Zmiany względem oryginału są tutaj duże. Twórcy od samego początku zapewniali, iż od podstaw stworzyli każdego bohatera, wszystkie jednostki, budynki oraz lokacje. Zadbali również o obsługę wysokich rozdzielczości i szereg zmian w kwestii balansu rozgrywki. Mimo tego nikt nie powinien przerazić się ostatecznymi wymaganiami sprzętowymi gry.

Minimalna konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i3-530 / AMD Athlon Phenom II X4 910 lub lepszy

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTS 450 / AMD Radeon HD 5750 lub lepsza

4 GB RAM

30 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa:

OS: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-6400 / AMD Ryzen 7 1700X lub lepszy

karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280X lub lepsza

8 GB RAM

30 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Źródło: World of Warcraft PL

Warto zobaczyć również: