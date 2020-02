Nowiną radosną dla siebie i zapewne dla większości fanów polskich gier spółka CD Projekt pochwaliła się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przychody ze sprzedaży Wiedźmin 3: Dziki Gon na Steam przekroczyły 50 mln dolarów i trzeba tu zaakcentować, iż mowa o okresie od 1 października 2018 roku.

To ważne nie tylko z marketingowego punktu widzenia. Przekroczenie 50 mln dolarów przychodów sprawia, że Steam oddaje twórcom danej gry więcej pieniędzy. Z każdego kolejnego egzemplarza mogą oni liczyć na 80% przychodów (wcześniejsze progi to 75% oraz 70%).

The accumulated revenue from sales of The Witcher 3 on @Steam platform for the period of time between October 1st 2018 and today has exceeded 50M USD. As a result, we are now getting 80% on any subsequent sales of TW3 on Steam.

Thank you all for your support! pic.twitter.com/JgNgrrI5h0