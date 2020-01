Ciekawostki Chcesz wesprzeć WOŚP? Sprawdź te wyjątkowe aukcje 2020-01-10 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

Jak co roku wystartowała zbiórka na zakup sprzętu do ratowania zdrowia i życia. Sprawdź te wyjątkowe aukcje i wesprzyj 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Już w tę niedzielę na ulice miast i wsi w całej Polsce wyjdą wolontariusze, zbierający pieniądze, które Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekaże na wyposażenie szpitali na terenie naszego kraju. Wrzucenie monety czy banknotu do puszki nie jest jednak jedynym sposobem, by wesprzeć 28. Finał WOŚP – można też wziąć udział w setkach wyjątkowych aukcji. Wybraliśmy dla was kilka, które szczególnie mogą was zainteresować.

Muzyka z gry Wiedźmin 3 z autografami

Grając w Wiedźmina 3 trudno jest się nie zachwycić pięknym światem, wspaniałą historią, genialną mechaniką rozgrywki, ale też niezwykłą muzyką. W ramach 28. Finału WOŚP możecie wylicytować jeden z zaledwie 250 wydanych egzemplarzy zestawu 4 płyt winylowych ze ścieżką dźwiękową z podstawki i obu dodatków. Ta sztuka jest wyjątkowa, bo swoimi autografami okrasili ją członkowie zespołu Percival – współautorzy soundtracku.

Licytuj muzykę z gry Wiedźmin 3 z autografami (do 31 stycznia 2020 roku)

Stuletni gramofon na płyty szelakowe

Pozostańmy w temacie muzyki – wśród setek aukcji odnaleźliśmy coś naprawdę świetnego. Jest szansa, by wesprzeć Fundację, a równocześnie postawić w domu prawdziwe cacko: oryginalny, stuletni gramofon marki Gilbert, działający na korbę i odtwarzający płyty szelakowe (grające przy prędkości 78 obrotów na minutę). O jego niezwykłym brzmieniu można przekonać się, odtwarzając jedną z 12 płyt dołączonych do zestawu – między innymi z muzyką Elvisa Presleya, Louisa Armstronga i Glenna Millera.

Licytuj stuletni gramofon na płyty szelakowe (do 30 stycznia 2020 roku)

iRobot Roomba z grafiką Mateusza Sudy

To jedyna taka Roomba na świecie – ten automatyczny odkurzacz iRobot został udekorowany przez cenionego polskiego grafika, Mateusza Sudę, który inspirację do swojego dzieła czerpał z mitologii greckiej, ale stylistycznie postawił na modne ostatnio kolory neonowe. Sam robot to Roomba i7+, a więc jeden z najbardziej zaawansowanych modeli, z dwiema szczotkami, systemem AeroForce i inteligentnym mapowaniem pomieszczeń.

Licytuj iRobot Roomba z grafiką Mateusza Sudy (do 31 stycznia 2020 roku)

Laptop Hyperbook L14 ULTRA z logo WOŚP

Hyperbook L14 ULTRA to kawał imponującego laptopa – choć waży mniej niż kilogram, to w trybie niskiego zużycia energii może działać nawet 32 godziny między ładowaniami. Ma też solidną obudowę, w której znalazło się miejsce na czterordzeniowy procesor Intel Core i5 10. generacji, 8 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 240 GB. Dopełnieniem całości są 14-calowy panel IPS o rozdzielczości FullHD i podświetlana klawiatura. To, co dodatkowo czyni ten egzemplarz wyjątkowym, to logo WOŚP z tyłu.

Licytuj laptopa Hyperbook L14 ULTRA z logo WOŚP (do 13 stycznia 2020 roku)

Taśma z CERN z poszukiwań bozonu Higgsa

Zapis 30 minut prowadzenia pomiarów (a więc 600 tysięcy zderzeń proton-proton) znajduje się na tej taśmie prosto z instytutu CERN. To nośnik, który był wykorzystywany podczas poszukiwań bozonu Higgsa na Wielkim Zderzaczu Hadronów. Zwycięzca aukcji otrzyma również list gratulacyjny z podpisami pracowników CERN.

Licytuj taśmę z CERN z poszukiwań bozonu Higgsa (do 13 stycznia 2020 roku)

Pyrkonowy Megabox

Dwie płyty zespołu Percival, Trylogia magów prochowych Briana McClellana, książka Star Wars Battlefront II: Inferno Squad i wiele innych książek, a także liczne figurki i rysunki to tylko część elementów, składających się na Pyrkonowy Megabox. To przedmioty przekazane przez wielkich gości Festiwalu Fantastyki Pyrkon w 2019 roku, niejednokrotnie też przez nich podpisane. Nie lada gratka dla kolekcjonerów!

Licytuj Pyrkonowy Megabox (do 14 stycznia 2020 roku)

Samochód z serialu Knight Rider

A na koniec coś świetnego dla osób, gotowych przeznaczyć na WOŚP zdecydowanie więcej pieniędzy. Pamiętacie sensacyjny serial Knight Rider z Davidem Hasselhoffem w roli głównej? Teraz jest szansa, by stać się właścicielem przywróconego do służby samochodu-legendy – to autentyczny Pontiac Trans Am z 1983 roku, z 5-litrowym silnikiem V8 i automatyczną skrzynią biegów (a także autografem wspomnianego aktora). Cacko to wystawił Mastercard.

Licytuj samochód z serialu Knight Rider (do 31 stycznia 2020 roku)

Zamierzacie wziąć udział w którejś z tych licytacji? A może znaleźliście inne ciekawe aukcje i podzielicie się nimi z czytelnikami?

Źródło: informacja własna

Zobacz również te newsy: