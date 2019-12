Konsole do gier Po prostu Xbox - tak nazywa się nowa konsola Microsoftu 2019-12-17 opublikowano przez Wojciech Kulik w dniu

W ubiegłym tygodniu Microsoft zaprezentował swoją najnowszą konsolę do gier. Okazuje się jednak, że Xbox Series X to nazwa konkretnego modelu, a nie całej generacji. Ta będzie się nazywać znacznie krócej i prościej.

Xbox – nie Xbox Series X – to nazwa nowej generacji konsol Microsoftu

Nie Xbox Series X, ale po prostu Xbox – tak będzie się nazywać konsola nowej generacji ze stajni Microsoftu. Gigant z Redmont postanowił więc odrzucić przyjęty do tej pory schemat i pójść drogą uproszczenia nazewnictwa, jaką od lat podąża na przykład Apple (gdzie kolejne modele to po prostu „nowe” urządzenia spod danego znaku lub ewentualnie otrzymują właśnie dopisek „Series...”).

Takie rozwiązanie ma sens – szczególnie w przypadku marki Xbox. Bo choć nowa konsola otrzyma tytuły na wyłączność, uruchomimy na niej także wszystkie gry z poprzedniej generacji, w ramach programu wstecznej kompatybilności, którego pełne wdrożenie zostało już oficjalnie potwierdzone.

Xbox Series X to nazwa modelu. Wygląda na to, że inne faktycznie są w drodze

Czym jest więc zaprezentowany Xbox Series X? To nazwa jedynego znanego nam obecnie modelu konsoli Xbox i prawdopodobnie najpotężniejszego. Niewykluczone, że doczekamy się też na przykład wariantu Series S oferującego nieco mniejsze możliwości w niższej cenie. Od dłuższego czasu mówi się też o tym, że w planach jest wypuszczenie urządzenia bez czytnika płyt (tak jak miało to miejsce niedawno z Xbox One S All-Digital Edition).

A zatem po rynkowym debiucie, zaplanowanym na końcówkę 2020 roku, do sklepów będziemy mogli udać się po prostu po „nowego Xboksa”. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie.

