Microsoft zatarł już delikatnie granice pomiędzy swoją konsolą i komputerami. Być może wraz z premierą nowego modelu Xbox Series X pójdzie o kolejny krok dalej.

Xbox Series X ze wsparciem Steam i Epic Games Store?

Dotychczasowe zapowiedzi producenta oraz nieoficjalnie doniesienia związane z Xbox Series X nie stanowiły większego zaskoczenia. Teraz się to zmieniło, ponieważ hiszpańskie źródła informują o naprawdę interesująco brzmiących planach producenta. Sugerują, iż Xbox Series X może mieć „tryb Windows”, w którym byłby w stanie w dużej mierze zastąpić graczom komputer. Do tego stopnia, iż w jego ramach oferowane byłoby wsparcie dla wielu aplikacji komputerowych, w tym platform Steam i Epic Games Store.

Przy jednoczesnej obsłudze klawiatur i myszek można by zacząć odrzucać argumenty, iż dla PC zarezerwowane są chociażby liczne serie gier strategicznych. Pojawienie się omawianej funkcjonalności oznaczałoby jednak przede wszystkim to, iż Microsoft zdecydowanie bardziej niż w przypadku Xbox One i programu Xbox Play Anywhere zaciera granice pomiędzy światem komputerów i swoich konsol.

Design Xbox Series X przypomina PC, czy gracze potrzebują też podobnej funkcjonalności?

Często słyszy się, iż Xbox Series X i PlaySation 4 będą bardzo blisko standardów PC. Wydaje się jednak, że podobne stwierdzenia padają przy debiucie każdej kolejnej nowej generacji konsol. Pozostaje wierzyć, że skok związany z wydajnością tym razem będzie faktycznie najbardziej imponujący. Pytanie, czy gracze chcą dalszego zacierania się granicy pomiędzy dwoma światami, końca gorącej wojny konsole vs PC? Zostawiając z boku kwestie techniczne, czy Microsoft byłby w stanie zaprosić do siebie konkurencyjne platformy cyfrowej dystrybucji?

Do tej pory padło sporo stwierdzeń sugerujących, iż wygląd Xbox Series X nasuwa skojarzenia z obudowami komputerowymi. Gdyby powyższe rewelacje okazały się prawdziwe, podobieństwa nie skończyłyby się na wyglądzie. Czy obsługa Steam i Epic Games Store zwiększyłaby w Waszych oczach atrakcyjność Xbox Series X?

