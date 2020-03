Chińskie gadżety robią furorę, oferując przyzwoitą jakość za wręcz śmiesznie małe pieniądze. Świetnym przykładem jest Xiaomi Mi Band, cieszący się na całym świecie olbrzymią popularnością. Teraz w sklepach debiutuje ciekawa alternatywa, również z Państwa Środka – oto Realme Band.

Realme Band to tania opaska fitness, która jednak bez trudu powinna sprostać podstawowym wymaganiom. Smartband ma kolorowy wyświetlacz o przekątnej nieco mniejszej niż 1 cal i rozdzielczości 80 x 160 pikseli. Mieszczą się na nim 64 litery, ale jeśli treść będzie dłuższa, to też ją poznamy, korzystając z dotykowego przycisku pod ekranem. A co konkretnie może się na tym ostatnim pojawić?

Realme Band to tania opaska fitness, która pokaże ci:

aktualną godzinę (na jednej z 5 tarcz),

informacje o przychodzących połączeniach i odebranych SMS-ach,

powiadomienia z Facebooka, Messengera, WhatsAppa, Instagrama, Twittera, TikToka i Gmaila,

przypomnienia z kalendarza,

zachętę do ruchu i uzupełnienia płynów,

liczbę wykonanych kroków

oraz twój aktualny puls.

Smartband monitoruje również sen w nocy i aktywność w ciągu dnia, oferując 9 trybów sportowych, w tym spacer, bieg, wspinaczka, jazda na rowerze, fitness, joga i krykiet. Zebrane dane i szczegółowe statystyki można później podejrzeć w aplikacji na sparowanym smartfonie.

Opaska Realme Band działa długo między ładowaniami i nie boi się wody

Kolejną istotną zaletą tej opaski jest całkiem długi, 10-dniowy czas pracy od ładowania do ładowania i to z włączonym pulsometrem. Uzupełnienie energii w akumulatorze zajmuje zaś mniej niż 2 godziny. Świetne jest też to, że ma standardowy wtyk USB-A, więc możesz wykorzystać właściwie dowolną ładowarkę.

Producent zadbał również o to, by konstrukcja opaski była nie tylko lekka (całość waży zaledwie 20 gramów), ale też wytrzymała i wodoszczelna. Gadżet spełnia mianowicie wymogi normy IP68, a więc nie trzeba zdejmować go pod prysznicem.

Realme Band kosztuje tylko 20 dolarów. Ale czy trafi do Polski?

Już 18 marca do polskich sklepów trafią pierwsze smartfony Realme. Na razie nie wiadomo, czy firma należąca do grupy BBK Electronics dostarczy też inne gadżety na nasz rynek, ale jest to bardzo możliwe. Spodziewamy się więc, że i Realme Band prędzej czy później będzie dostępny w Polsce. Chcielibyście, żeby tak się stało?

