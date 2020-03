Smartfony Xiaomi doczeka się rywala. Kolejny chiński producent wkracza na polski rynek i chce konkurować cenami z dnia 2020-03-06

Jeśli przy zakupie smartfona decydująca jest dla Was cena, a jednocześnie przekonaliście się do chińskiej myśli technologicznej to powinniście ucieszyć się z najnowszych informacji. Realme potwierdza wejście do Polski.

Smartfony Realme oficjalnie na polskim rynku Wedle najświeższych danych, Xiaomi jest już drugim najpopularniejszym producentem smartfonów w Polsce. Tak wysoką pozycję udało się osiągnąć przede wszystkim dzięki oferowaniu smartfonów o dobrej relacji ceny do możliwości. Za wcześnie przesądzać, czy identycznie będzie w przypadku Realme, ale takie są obietnice. Realme to stosunkowo młoda marka, powstała w maju 2018 roku. Mimo tego jest już liczącym się graczem w Azji, a teraz staje się istotniejsza również dla nas. Potwierdzono bowiem, że smartfony Realme będą oferowane w oficjalnej polskiej dystrybucji. Już 18 marca na konferencji w Warszawie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie nowego rozdziału dla firmy. Jak dokładnie będzie wyglądać oferta Realme? Być może nie wszyscy wiedzą, iż Realme jest częścią grupy BBK Electronics, do której należą również Oppo, Vivo i OnePlus. Pod względem wyglądu i możliwości smartfonów Realme najbliżej do Oppo. Z tym, że to właśnie Realme oferuje lepsze ceny. Czego spodziewać się na polskim rynku na starcie? To w tej chwili zagadka, wydaje się, że z jednym wyjątkiem. Na oficjalnej stronie internetowej szczegółowo zaprezentowany został Realme X50 Pro 5G. Należy zatem zakładać, że będzie to jeden z modeli, które pojawią się u nas w pierwszej kolejności. To propozycja o mocnej specyfikacji, oferuje procesor Qualcomm Snapdragon 865, do 12 GB pamięci RAM LPDDR5, do 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.0, a także baterię 4200 mAh z ładowaniem SuperDart 65 W. Być może producent zdecyduje się też na polską premierę Realme 6 i Realme 6 Pro. Najprawdopodobniej oferowane będą nie tylko smartfony, ale też mniejsze gadżety w postaci chociażby opasek sportowych. Ten artykuł pochodzi ze strony benchmark.pl Źródło: Realme Warto zobaczyć również: Huawei zaskakuje. Ceny Huawei P40 Lite i Huawei P40 Lite E są świetne, a w przedsprzedaży jeszcze prezenty

