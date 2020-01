Obecnie w smartfonach maksymalnym wynikiem jest 12 GB RAM. Dość szybko może się to jednak zmienić, ponieważ pojawiają się informacje o pierwszym smartfonie z 16 GB RAM. Nie zaskakuje to, iż za jego przygotowanie odpowiadać ma Xiaomi oraz to, iż miałoby chodzić o model Xiaomi Black Shark 3.

Ten będzie kolejnym przedstawicielem serii, w składzie której lądują smartfony do gier. Do tej pory były to modele Xiaomi Black Shark, Xiaomi Black Shark Helo, Xiaomi Black Shark 2 oraz Xiaomi Black Shark 2 Pro. Każdy z nich w momencie premiery oferował bardzo duże zasoby pamięci RAM, niektóre biły aktualne w danym momencie rekordy. Prawdopodobnie chiński producent ma zakusy na złamanie kolejnej granicy.

Theoretically it should be the World's First Phone with 16GB RAM. But let's wait for the official announcementhttps://t.co/EyUmt2xDOo