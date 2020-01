Smartfony Xiaomi Mi 10 będzie imponował nie tylko wydajnością, ale i wyglądem 2020-01-05 opublikowano przez Mateusz Tomczak w dniu

Jeśli nie sympatyzujesz z notchami innymi wcięciami na frontowe aparaty, Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro powinny okazać się smartfonami, które wpadną Ci w oko.

Wyświetlacz Xiaomi Mi 10 bez nieestetycznych wcięć

Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro zaliczyliśmy do grona najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2020 roku. Patrząc na wyniki sondy zamieszczonej pod podlinkowanym artykułem, wielu z Was podziela taki wybór. Obydwa modele powoli zaczynają wychodzić z cienia. Do tej pory najwięcej mówiło się o ich wydajności, ale punktować mają również wyglądem.

W sieci pojawiło się zdjęcie mające prezentować szkło ochronne dla Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro. Sugeruje ono, iż smartfony zostaną wyposażone w ekrany o bardzo smukłych ramkach (z zauważalnie szerszym jedynie podbródkiem) oraz zakrzywionych krawędziach. Brak notcha i innych wcięć to dla sporego grona użytkowników duży plus. Co z frontową kamerą? Możliwe są dwa scenariusze - wysuwany moduł lub umieszczenie kamery pod ekranem. Bardziej prawdopodobny wydaje się pierwszy z nich. Wprawdzie Xiaomi pracuje nad aparatem pod ekranem, ale rozwiązanie to nie jest jeszcze dopracowane i dość ryzykownym krokiem byłoby w takiej sytuacji implementowanie go w topowym modelu, który ma podbić wiele rynków.

O wydajność Xiaomi Mi 10 zadba Qualcomm Snapdragon 865

W obydwu modelach pojawi się nowy, potężny procesor Qualcomm Snapdragon 865. To informacja potwierdzona przez samego producenta już podczas konferencji zorganizowanej w ramach Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2019.

Wracając do ekranów, zarówno w Xiaomi Mi 10 jak i w Xiaomi Mi 10 Pro mają one cechować się przekątną 6,5 cala oraz rozdzielczością Full HD+. Mówi się, iż wykorzystana zostanie technologia OLED i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Zaleźć ma się tu również miejsce dla baterii 4500 mAh oraz poczwórnych aparatów na tylnych panelach (64 Mpix + 20 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix w Xiaomi Mi 10 i 108 Mpix + 48 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix w Xiaomi Mi 10 Pro).

Dokładna data premiery Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro nie jest jeszcze znana. Nieoficjalne informacje mówią, iż smartfony ujrzą światło dzienne w lutym.

Źródło: gsmarena, Qualcomm (foto)

Warto zobaczyć również: