Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planami Echtra Games i Perfect World Entertainment, latem na rynku zadebiutuje Torchlight III. To nowe informacje, chociaż o samej grze już słyszeliśmy. Tyle, że po innym tytułem.

Torchlight Frontiers to od teraz Torchlight III

Twórcy zdecydowali się zrezygnować z Torchlight Frontiers, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy w połowie 2018 roku. Porzucono nazwę oraz model free to play. Jak głosi oficjalny komunikat, wszystko na prośby graczy (także testerów), którzy w większości chcieli mieć do czynienia z pełnoprawną kontynuacją serii i możliwością zabawy przy w pełni rozbudowanej grze od dnia premiery.

Jeśli chodzi o mechaniki rozgrywki, w kilku kwestiach Torchlight III bazuje na tym, co wypracowano wcześniej. Nie brakuje jednak istotnych zmian. Powrócono do liniowej struktury świata oraz podziału na akty i prywatnych obszarów, przestrzeniami społecznościowymi będą jedynie miasta. Również rozwój postaci przypominać powinien to, co gracze widzieli w poprzednich odsłonach serii. Jak widać, mający stawiać na rozgrywkę sieciową Torchlight Frontiers nie spotkał się z ciepłym przyjęciem i jeśli twórcy zareagowali w porę to chwała im za to.

Premiera Torchlight III odbędzie się latem

Premiera Torchlight III planowana jest na tegoroczne lato. Odbędzie się na PC, na Steam. Wcześniej, bo już 29 stycznia rozpoczną się testy alpha, ale będą miały charakter zamknięty.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że z opóźnieniem Torchlight III dotrze również na konsole Xbox One i PlayStation 4.

