Gry określane mianem horroru nie są najpopularniejsze. Mimo tego to właśnie tego typu produkcja okazuje się jedną z pierwszych, które zapowiedziano w kontekście nadchodzącej konsoli PlayStation 5. Poznajcie Quantum Error.

Quantum Error to pierwszoosobowy horror na PlayStation 5 i PlayStation 4

Nie poznaliśmy jeszcze kilku ważnych informacji na temat tego, co będzie miała do zaoferowania konsola PlayStation 5, chociaż ostatnio i tak zaczyna zmieniać się to na lepsze. Jednocześnie zaczynają jednak pojawiać się zapowiedzi gier, które trafią na nową platformę. Dziś studio TeamKill Media ujawniło swój nowy projekt - Quantum Error.

Póki co nie poznaliśmy wielu konkretów. Wiemy jednak, że będzie to pierwszoosobowy horror (strzelanka może okazać się ostatecznie przesadzonym określeniem) z akcją osadzoną w „kosmicznych klimatach”. Nie zanosi się na to, aby przeciwnikami głównego bohaterami mieli być ludzie. Oceńcie to jednak sami, bo pokazano już pierwszy zwiastun gry.

Pierwszy zwiastun Quantum Error

Kiedy premiera Quantum Error?

Data premiery Quantum Error nie została ujawniona i tak naprawdę trudno się temu dziwić, zwłaszcza, że mocniej akcentowana jest konsola PlayStation 5. Sony nie potwierdziło jeszcze kiedy dokładnie zadebiutuje, chociaż cały czas wspomina o końcówce tego roku. Zapowiedź Quantum Error już teraz może dawać podstawy do przypuszczania, że będzie to jedna z gier startowych nowej konsoli.

Z powyższego materiału oraz wpisów na portalach społecznościowych łatwo wywnioskować, że Quantum Error powstaje na silniku Unreal Engine 4.

Źródło: TeamKill Media, @quantum_error

