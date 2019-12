Strefy Życzenia dla czytelników z okazji Świąt 2019-12-24 opublikowano przez Mateusz Sołtysiak w dniu

Życzenia dla czytelników benchmark.pl z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Drodzy Czytelnicy,



życzymy Wam dużo radości, mało stresu.

Żeby prezenty, które znajdziecie pod Choinką, były trafione.

Ale co najważniejsze, to nie one się liczą.

Najlepsze, co można dostać na Święta,

to czas spędzony z tymi, dla których jesteście najistotniejsi.



Święta to też świetna okazji, by pogodzić się z siostrą.

By zadzwonić do kolegi, na którego się gniewamy,

choć już nie pamiętamy dlaczego.

To okazja, by odwiedzić babcię.

Pochwalić sernik cioci (mimo, że wolimy bez rodzynek).

Zapomnijmy na chwilę o problemach, cieszmy się chwilą.



Naładujmy nasze biologiczne akumulatory.

Złapmy trochę dystansu do elektroniki.

A internet wykorzystajmy, by przesłać życzenia do koleżanki z podstawówki.

Zapomnijmy na chwilę o hejcie, cieszmy się życiem.



Zdrowych, spokojnych Świąt pełnych miłości i optymizmu



życzy redakcja benchmark.pl

Z okazji Świąt przygotowaliśmy dla Was: