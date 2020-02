Zastanawiasz się jaką dobrą karty graficzną wybrać? Przygotowaliśmy 5 polecanych propozycji w cenie od 800 do około 1000 zł.

Jaka karta graficzna od 800 do około 1000 złotych? Jeszcze do niedawna wybór w tym segmencie cenowym był bardzo ograniczony. Obecnie na szczęście ceny wielu ciekawych modeli poleciały w dół, chociaż z kolei nowe, topowe karty potrafią kosztować majątek. Najlepsze karty graficzne to wydatek nawet 6 tysięcy złotych. Jeśli interesują was jeszcze tańsze karty graficzne, koniecznie zerknijcie do naszego zestawienia polecanych tanich kart graficznych.

Nasz top jest wciąż aktualizowany, w tym zestawieniu znalazły się między innymi nowe Radeony RX 5500 XT (AMD Navi) oraz tańsze modele GeForce GTX 1660 Super (NVIDIA Turing bez rdzeni RT oraz Tensor).

Jaka karta graficzna do 1000 zł? Oto nasze 5 propozycji:

Zakres od 800 do około 1000 złotych jest dość wąski, ale znalazło się tu miejsce dla dwóch nowych i interesujących kart graficznych. Chętnych do wydania ponad 800 złotych zainteresuje Radeon RX 5500 XT, natomiast nieco poza górną granicą znajduje się GeForce GTX 1660 Super - to właśnie na te dwa modele należy zwrócić szczególną uwagę.

Jeśli szukasz kart graficznych w niższych segmentach cenowych np. poniżej 500 zł lub od 600 do 800 zł zajrzyj do naszego zestawienia polecanych tanich kart graficznych. Nie zapomnijcie zajrzeć do naszego rankingu kart graficznych.

Najlepsze karty graficzne od 800 do około 1000 złotych

MSI Radeon RX 5500 XT MECH OC 4G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Niedrogie modele Radeonów RX 5500 XT w wersji 4 GB stanowią bardzo interesującą propozycję w tym segmencie. MSI Radeon RX 5500 XT MECH OC 4G bazuje na rdzeniu AMD Navi 14 z 1408 jednostkami cieniującymi i 4 GB pamięci GDDR6 128-bit. Zgodnie z nazwą karta została fabrycznie podkręcona. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

Gigabyte Radeon RX 5500 XT OC 4G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Kolejna niedroga wersja Radona RX 5500 XT, tym razem ze stajni firmy Gigabyte. Również została fabrycznie podkręcona, konkretnie zwiększono do 1733 MHz Game Clock. Godne uwagi jest również system chłodzenia Windforce 2X, który zapewni odpowiednio niskie temperatury. Karta odbiega wydajnością od Radeona RX 5600 XT, ale tego ostatniego kupimy dopiero od 1400 złotych. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 7 nm

obsługiwane technologie OpenGL 4.5, Mantle, Vulkan

typ złącza PCI-Express x8 v4.0

ilość i typ pamięci 4 GB GDDR6 128-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1845 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Pokaż produkt

MSI Radeon RX 580 Armor 8G OC









4/5 Ocena benchmark.pl Jeśli koniecznie chcesz mieć kartę z 8 GB pamięci VRAM, musisz celować w coś starszego. W tej cenie najmocniejsza wersja Radeona RX 580 prezentuje się nieźle - karta może nie jest najnowsza, ale obniżki jakie przygotowała firma AMD sprawia, że jest to niezwykle atrakcyjna propozycja. Na pokładzie znalazł się układ graficzny Polaris 20 XTX oraz 8 GB pamięci GDDR5 256-bit. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 14 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.0

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 8 GB GDDR5 256-bit

złącza wideo HDMI, Display Port, DVI-D

częstotliwość GPU 1366

Częstotliwość pamięci 2000 MHz

Ilość rdzeni Tensor 0

Ilość rdzeni RT 0 Zobacz recenzję Pokaż produkt Zobacz wyniki

Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6G









4,5/5 Ocena benchmark.pl Ceny GeForce GTX 1660 (bez Super) potrafią zmieścić się w budżecie 1000 złotych, ale prawda jest taka, że... warto wydać parę złotych więcej za GeForce GTX 1660 Super, która osiągami dorównuje prawie GTX 1660 Ti. Gigabyte GeForce GTX 1660 Gaming OC 6G to GPU z 1408 rdzeniami CUDA, dodatkowo fabrycznie podkręcony do 1845 MHz (tryb Boost). Na pokładzie znalazło się 6 GB pamięci VRAM. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR5 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1860 MHz

Częstotliwość pamięci 8000 MHz Pokaż produkt

MSI GeForce GTX 1660 SUPER Ventus XS OC









4,5/5 Ocena benchmark.pl Minimalnie przekraczamy budżet, ale... warto. GeForce GTX 1660 SUPER to bardzo udana konstrukcja, która oparta została na procesorze graficznym Turing TU116 (1408 CUDA) i dysponuje 6 GB pamięci GDDR6, ale znacznie szybszej niż w modelu GTX 1660 (bez Super). Przypomnijmy, że modele Turing GTX pozbawione są sprzętowego wsparcia ray-tracingu, jak i technologii DLSS. Najważniejsze cechy: technologia wykonania chipa 12 nm

obsługiwane technologie DirectX 12, OpenGL 4.5, Vulkan

typ złącza PCI-Express x16 v. 3.0

ilość i typ pamięci 6 GB GDDR6 192-bit

złącza wideo HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4

częstotliwość GPU 1815 MHz

Częstotliwość pamięci 14000 MHz Pokaż produkt

Jaka najlepsza karta do 1000 złotych?

Jeśli ogranicza wasz budżet, śmiało bierzcie fabrycznie podkręcone Radeony RX 5500 XT. Jeśli jesteście gotowi zapłacić minimalnie ponad 1000 złotych, warto sięgnąć po GeForce GTX 1660 w wersji Super.

