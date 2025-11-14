Jak zamienić zwykły telewizor w smart TV? Oto ranking przystawek

Masz w domu "zwykły" telewizor? Zastanawiasz się, jak zamienić go w nowoczesny Smart TV? Rozwiązaniem jest przystawka do telewizora. Dzięki niej szybko i tanio tchniesz nowe życie w sprzęt, który swoje najlepsze lata ma już za sobą. Sprawdź nasz ranking najlepszych modeli!

Era telewizji linearnej dobiegła końca. Dziś to aplikacje dają nam pełną kontrolę nad tym, co i kiedy oglądamy, ale starsze telewizory nie nadążają za tym trendem. Z pomocą przychodzą przystawki Smart TV! Wystarczy wydać około 200 złotych, by tchnąć nowe życie w stary sprzęt. Zyskujesz dostęp do Netflixa, Disney+, HBO Max i masy innych funkcji, natychmiast zamieniając zwykły telewizor w pełnoprawne centrum rozrywki.

Smart TV box czy stick – czym to się różni?

Chcąc kupić przystawkę Smart TV, musisz wybrać między dwoma formatami: Box (mała "skrzyneczka") a Stick (niewielki "dongle" przypominający pendrive'a). Oba urządzenia działają tak samo, zapewniając dostęp do funkcji Smart TV, ale różnią się konstrukcją. Stick jest subtelniejszy i mniej widoczny, lecz może utrudniać dosunięcie telewizora do ściany, jeśli porty HDMI są skierowane do tyłu.

No dobra, a czy każdy telewizor można unowocześnić? Czy każdy telewizor może stać się smart? Nie, nie każdy. Wymóg jest jeden - port HDMI. Jeśli telewizor takowy ma, to można zrobić z niego urządzenie do nowoczesnego sposobu konsumpcji treści.

Zamiana zwykłego telewizora w Smart TV. Co zyskasz po podłączeniu przystawki?

Koszt zakupu przystawki jest nieporównywalnie niższy niż wymiana telewizora na nowy, co czyni to rozwiązanie wyjątkowo opłacalnym. Mimo niskiej ceny, funkcjonalność tych urządzeń jest zróżnicowana i można ją sklasyfikować w czterech głównych kategoriach. Wybierając model, należy precyzyjnie ustalić, czy oferuje on kompleksowy zestaw funkcji, czy też skupia się wyłącznie na specyficznych potrzebach użytkownika. Poniżej przedstawiamy te kategorie:

możliwość przesyłania treści z telefonu lub komputera na duży ekran telewizora,

możliwość odtwarzania materiałów zapisanych w pamięci urządzenia,

możliwość korzystania z serwisów VOD i aplikacji smart TV na telewizorze,

możliwość intuicyjnego (w tym: głosowego) sterowania telewizorem.

Wybierając przystawkę Smart TV, nie kieruj się tylko jej funkcjonalnością. Równie ważne są kwestie techniczne i połączeniowe. Jeśli nie masz szybkiego Wi-Fi, upewnij się, że urządzenie oferuje port Ethernet, dzięki czemu podłączysz je do internetu za pomocą kabla, zyskując stabilniejsze połączenie.

Zwróć także uwagę na porty: slot na kartę pamięci lub port USB pozwoli ci na odtwarzanie filmów i seriali bezpośrednio z zewnętrznych nośników. Kolejne kluczowe parametry to:

Obsługiwana rozdzielczość: jeśli masz telewizor 4K, wybierz przystawkę, która również obsługuje rozdzielczość 4K.

Wsparcie HDR: sprawdź, czy model obsługuje standardy HDR (np. HDR10, Dolby Vision), aby cieszyć się najlepszą jakością obrazu i pełną paletą kolorów.

Ile kosztuje przystawka smart TV?

Najtańsze przystawki Smart TV kupisz już za około 150–200 złotych. To zazwyczaj podstawowe modele typu stick. Jeśli celujesz w wyższą jakość, warto zainwestować od 200 do 350 złotych. W tej cenie znajdziesz już w pełni wyposażone sticki oferujące szeroką funkcjonalność, jakość 4K/HDR i często wsparcie dla dźwięku przestrzennego (Dolby Atmos). Ceny urządzeń typu Box (skrzynek) startują wyżej – od około 350–400 złotych, a za topowe modele z zaawansowanymi funkcjami możesz zapłacić nawet do tysiąca złotych. Różnica w cenie wynika zazwyczaj z wydajności, dodatkowych portów i rozbudowanego oprogramowania. Zobaczmy najlepsze modele!

Jaka przystawka Smart TV do telewizora? Ranking 2025:

Google Chromecast 4.0



Źródło: mediaexpert.pl

Google Chromecast 4.0 praucje pod kontrolą Google TV z przejrzystym interfejsem, opierającym się na rekomendacjach. Dzięki temu zawsze masz coś do obejrzenia w ramach tej lub innej usługi VOD. Możliwości są więc bardzo szerokie, a obsługa – dziecinnie prosta. Ułatwia ją jeszcze dołączony do zestawu pilot. W dodatku możesz liczyć na świetną jakość obrazu: rozdzielczość 4K, 60 klatek na sekundę i HDR, a za bezproblemową łączność bezprzewodową odpowiadają moduły Wi-Fi 5 i Bluetooth. Producentowi udało się przy tym zachować praktyczną konstrukcję. Dodajmy, że Google Chromecast 4.0 to też ostatni przedstawiciel swojego gatunku - producent postanowił rozwijać serię streamerów zamiast chromecastów i zostawiliśmy go w naszym rankingu dla zasady, dla uznania zasług, gdyż znalezienie nowego modelu na sklepowych półkach graniczy z cudem.

Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen



Źródło: euro.com.pl

Xiaomi Mi TV Stick 4K 2. generacji to ultraprzenośna przystawka Smart TV w formie "dongle", idealna - jak dobrze wiemy - do modernizacji starszych telewizorów. Jej głównymi zaletami są kompaktowy rozmiar – urządzenie, podobnie jak wszystkie “sticki”, można ukryć bezpośrednio za telewizorem oraz cena, bo okolice 200 zł to rozsądny poziom. Technicznie Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen zapewnia rozdzielczość 4K Ultra HD oraz pełne wsparcie dla Dolby Vision i Dolby Atmos, gwarantując wysoką jakość obrazu i dźwięku przestrzennego. Działa na systemie Google TV, co daje dostęp do tysięcy aplikacji ze sklepu Google Play. Urządzenie działa płynni i klasycznie, dla przystawek smart TV z systemem Google ma pilota z wbudowanym mikrofonem, który umożliwia łatwe sterowanie głosowe. Jest to jeden z najbardziej opłacalnych i dyskretnych sposobów na uzyskanie dostępu do streamingu 4K i to mimo tego, że nie jest to już najnowszy sprzęt.

Amazon Fire TV Stick 4K Max



Źródło: amazon.pl

Jeśli interesuje cię topowy model przystawki smart TV, to trudno o lepszy wybór niż Amazon Fire TV Stick 4K Max. Mówiąc najkrócej: oferuje naprawdę dużo. Dzięki szybkiemu procesorowi wszystko działa płynnie i bez najmniejszych zacięć. Moduł Wi-Fi 6 sprawia natomiast, że połączenie z internetem jest stabilne i piekielnie szybkie. Możesz też liczyć na kompatybilność ze wszystkimi popularnymi serwisami, takimi jak YouTube, Netflix, Player czy Pilot WP, a wszystko to w najwyższej jakości: w 4K, z HDR-em i z dźwiękiem Dolby Atmos. Przystawka może też stać się częścią inteligentnego domu i na przykład wyświetlać podgląd z kamery bez przerywania odtwarzanego filmu lub serialu.

Apple TV 4K



Źródło: amazon.pl

Owszem, kosztuje sporo, ale to naprawdę dobry sprzęt. Duży magazyn danych – 64 GB – jest jednym z istotnych atutów przystawki Apple TV 4K (będącej również pełnoprawnym odtwarzaczem multimedialnym). Ważniejsze jest jednak to, że jak na sprzęt tego producenta przystało, tu po prostu wszystko działa i to działa, jak należy. Ten box ma na pokładzie system tvOS cechujący się szybkim działaniem i intuicyjnym interfejsem – daje dostęp do kluczowych usług, takich jak Netflix, Amazon Prime Video, YouTube czy wreszcie Apple tv+ z bogatą kolekcją filmów i seriali na wyłączność. Rozdzielczość 4K i HDR w formacie Dolby Vision sprawiają, że można nacieszyć oczy podczas seansu w salonie, a szybki procesor A15 Bionic (wprowadzony w 3. generacji) i 4 GB RAM-u pozwalają zapomnieć o jakichkolwiek problemach z wydajnością. Co ciekawe, jesienią 2025 roku światło dzienne ujrzeć ma nowa generacja tej przystawki, ale póki co, trudno znaleźć wady opisanej 3. generacji, więc nie planujemy wyrzucać jej z naszego zestawienia.

Xiaomi TV Box S 3rd Gen



Źródło: mi-home.pl

Xiaomi TV Box S 3. generacji to wydajna i opłacalna przystawka Smart TV dla każdego, kto szuka dostępu do streamingu w jakości premium. Jej największą zaletą jest działanie pod kontrolą systemu Google TV z pełnym dostępem do Sklepu Google Play oraz wsparcie dla asystenta Google. Technicznie model wspiera rozdzielczość 4K Ultra HD oraz kluczowe standardy obrazu Dolby Vision i HDR10+, a także Dolby Atmos dla dźwięku przestrzennego. Mamy tu też 32 GB wbudowanej pamięci na dane, obsługę wielu formatów wideo i port USB-A, dzięki któremu możemy podpiąć sobie pendrive z multimediami pod naszego Boxa. Xiaomi TV Box S 3rd Gen to bardzo dobry wybór, by niskim kosztem zmodernizować telewizor i uzyskać wszechstronne centrum rozrywki z wyszukiwaniem głosowym przez pilota Bluetooth.

Google TV Streamer 4K



Źródło: amazon.pl

Google TV Streamer 4K (często utożsamiany z Chromecastem z Google TV 4K) to jedna z najpopularniejszych przystawek na rynku, łącząca funkcjonalność z prostotą obsługi. Jego główną zaletą jest działanie pod kontrolą systemu Google TV (opartego na Androidzie), co zapewnia pełny dostęp do Sklepu Google Play oraz wszystkich kluczowych aplikacji streamingowych (Netflix, Max, Disney+). Technicznie wspiera rozdzielczość 4K HDR oraz standardy Dolby Vision, HDR10+ i Dolby Atmos, gwarantując najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Urządzenie jest niezwykle wydajne, a pilot z wbudowanym mikrofonem pozwala na szybkie wyszukiwanie głosowe treści. Urządzenie ma port USB-C, HDMI 2.1 oraz Ethernet i 32 GB wbudowanej pamięci na dane.

Jaka przystawka Smart TV do telewizora? Subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co wybrałbym dla siebie? Co lepsze? Co wybrać? Osobiście postawiłbym na Google TV Streamer 4K, bo jest urządzeniem kompletnym, smiało konkurującym z Apple TV 4K, a przy tym tańszym. Z drugiej strony, czy wydatek rzędu 500 zł na przystawkę do smart TV, podczas gdy nowe telewizory praktycznie nie wychodzą bez funkcji smart, ma sens? Kierując się kryterium racjonalności, zmieniam zdanie i wybieram Xiaomi Mi TV Stick 4K 2nd Gen, bo jest to urządzenie tanie i dobre lub Google Chromecast 4.0, bo łatwo znaleźć używane modele w dobrej cenie.