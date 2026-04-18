Hammer wchodzi do KSW. Pancerne telefony na gali w Warszawie

Gala KSW 117 w Warszawie to nie tylko wielkie nazwiska i walka o pasy. W Hali Torwar pojawi się też marka Hammer, która chce pokazać swoje pancerne smartfony w środowisku równie wymagającym jak klatka – wśród fanów sportów walki.

Już dzisiaj (18 kwietnia) warszawski Torwar stanie się areną jednego z najmocniejszych wydarzeń tej wiosny. Gala XTB KSW 117 przyciągnie uwagę fanów MMA nie tylko ze względu na kartę walk, ale też przez obecność nowego partnera. Marka HAMMER oficjalnie zaznaczy swoją obecność podczas wydarzenia, domykając ogłoszoną wcześniej współpracę z federacją KSW.

To nie jest jednak klasyczne “logo na macie”. Hammer chce być bliżej publiczności – dosłownie. Na miejscu pojawi się strefa marki, w której uczestnicy będą mogli zobaczyć i przetestować urządzenia.

Wielkie nazwiska i mocna karta walk

Sam sportowy kontekst jest tu nie do pominięcia. W walce wieczoru Paweł Pawlak zmierzy się z legendą KSW, Mamed Chalidow. To zestawienie, które dla wielu fanów ma wymiar symboliczny – starcie pokoleń i doświadczeń.

Równie ciekawie zapowiada się druga walka wieczoru, gdzie mistrz wagi ciężkiej Phil De Fries będzie bronił pasa w pojedynku z Marcinem Wójcikiem. Tak mocna karta sprawia, że wydarzenie przyciąga nie tylko kibiców, ale też partnerów chcących być częścią widowiska.

Technologia w klimacie walki

Wejście Hammera w świat KSW nie jest przypadkowe. Marka od lat buduje swój wizerunek wokół odporności i wytrzymałości – cech, które w sportach walki mają bardzo konkretny wymiar. Zamiast mówić o parametrach w oderwaniu od rzeczywistości, firma próbuje pokazać swoje urządzenia w naturalnym środowisku dla tych wartości.

To podejście wpisuje się w szerszy trend: marki technologiczne coraz częściej wychodzą poza tradycyjne kanały komunikacji i szukają autentycznego kontekstu dla swoich produktów. Podczas gali promowane będą konkretne modele z portfolio marki, w tym m.in. urządzenia z serii Construction, Iron czy Energy, a także bardziej specjalistyczne rozwiązania jak modele z kamerą termowizyjną.

HAMMER CONSTRUCTION 2 THERMAL 5G – wzmocniony smartfon wyposażony w kamerę termowizyjną, zaprojektowany z myślą o pracy w trudnych warunkach

HAMMER IRON 6 5G – solidny telefon z obsługą 5G dla osób, które potrzebują zarówno trwałości, jak i nowoczesnych rozwiązań

HAMMER RANGER – urządzenie łączące pancerną obudowę z funkcjonalnością przydatną na co dzień

HAMMER BLADE V 5G – propozycja dla użytkowników szukających balansu między designem, wydajnością a zwiększoną odpornością

HAMMER ENERGY X2 5G – model stawiający na wytrzymałość i długą pracę na jednym ładowaniu

Nie chodzi jednak wyłącznie o ekspozycję sprzętu. Kluczowe ma być doświadczenie – możliwość sprawdzenia, czym różni się "pancerny” smartfon od standardowego telefonu i czy faktycznie odpowiada na potrzeby bardziej wymagających użytkowników.