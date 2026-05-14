Meta zapowiada "całkowicie prywatnego" chatbota AI. Mark Zuckerberg przekonuje, że jego usługa zapewnia wyższy poziom prywatności niż ChatGPT, Gemini czy Claude.

Twórcy deklarują, że tryb incognito w Meta AI to pierwszy duży produkt AI, w którym historia rozmów nie jest zapisywana na serwerach. Po zamknięciu okna czatu rozmowa ma znikać z urządzenia użytkownika i być usuwana z pamięci serwera AI.

Firma zapewnia również, że w trybie incognito ona sama nie ma dostępu do IP użytkownika, więc nie ma możliwości powiązania zapytania z pytającym.

Jeśli Meta AI musi skorzystać z wyszukiwarki, by odpowiedzieć na aktualne pytanie, proces ten również podlega obostrzeniom. Zapytania kierowane do wyszukiwarek są anonimizowane, pozbawione powiązania z kontem użytkownika i ograniczone do maksymalnie 100 znaków, aby zminimalizować ryzyko wycieku danych kontekstowych.

Jak działa Incognito Chat w Meta AI?

Kluczem do nowego trybu jest technologia Private Processing, która przenosi przetwarzanie zapytań AI do izolowanych środowisk sprzętowych, tzw. Trusted Execution Environments. Wykorzystują one procesory AMD SEV-SNP oraz układy graficzne NVIDIA Hopper H100, które mają gwarantować poufność danych na poziomie sprzętowym.

Dane użytkownika mają być deszyfrowane wyłącznie wewnątrz zabezpieczonej "czarnej skrzynki" procesora, do której dostępu nie ma system operacyjny serwera ani administratorzy infrastruktury.

System korzysta ponadto z usługi Anonymous Credentials Service, co ma pozwalać na weryfikację, czy pytający jest legalnym użytkownikiem, bez identyfikowania, kim konkretnie jest.

Meta zdecydowała się na publikację białej księgi i logowanie binariów systemu w publicznie dostępnych rejestrach prowadzonych przez Cloudflare. Ma to umożliwić badaczom bezpieczeństwa niezależną weryfikację, czy kod uruchamiany wewnątrz bezpiecznych procesorów faktycznie realizuje obietnice dotyczące prywatności.

Funkcja incognito będzie udostępniana użytkownikom aplikacji WhatsApp oraz Meta AI etapami w nadchodzących miesiącach. W przygotowaniu jest również narzędzie Sidechat, które pozwoli na korzystanie z prywatnej pomocy AI bezpośrednio w kontekście istniejących rozmów na WhatsApp.