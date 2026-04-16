Opera z nową funkcją. Koniec kopiowania i wklejania

Opera zaprezentowała nową funkcję o nazwie Browser Connector. Użytkownicy mogą teraz połączyć modele ChatGPT oraz Claude z bieżącą sesją przeglądania.

Zamiast kopiować i wklejać fragmenty tekstu, użytkownik Opery może teraz pozwolić sztucznej inteligencji ChatGPT oraz Claude na samodzielny dostęp do bieżących danych.

Zintegrowane przez Browser Connector narzędzia AI potrafią weryfikować otwarte karty, czytać zawartość witryn internetowych, a nawet robić zrzuty ekranu w celu analizy znajdujących się tam obrazów i wykresów.

Przedstawiciele firmy podkreślają, że głównym założeniem projektu jest zagwarantowanie internautom wolności wyboru preferowanych narzędzi, zamiast zmuszania ich do korzystania z ekosystemu jednego dostawcy. To o tyle ciekawe, że od 2023 roku przeglądarka zintegrowana jest z autorskim chatbotem Opera AI (dawniej Aria), który także potrafi analizować przeglądane strony internetowe.

ChatGPT i Claude w Operze. Jak włączyć Browser Connector?

Browser Connector znajduje się w fazie rozwojowej, więc włączenie wtyczki wymaga odblokowania kanału testowego. Aby skorzystać z nowej funkcji, należy zainstalować na komputerze najnowszą wersję Opery One lub Opery GX, a następnie:

otworzyć ustawienia;

przejść do zakładki Early Bird;

włączyć kanał Early Bird i funkcję Browser Connector, a następnie ponownie uruchomić przeglądarkę;

przejść do zakładki Opera AI w ustawieniach i włączyć Browser Connector.

Wtyczka Browser Connector pojawi się przy pasku pasku adresu, skąd można ją połączyć z własnym kontem ChatGPT lub Claude. Przynajmniej w teorii, bo mnie do czasu publikacji artykułu nie udało się przeprowadzić konfiguracji ze względu na błąd połączenia z serwerem.