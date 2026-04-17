Jaką myszkę gamingową wybrać? Ranking na 2026 rok

Najlepsza myszka gamingowa – co to znaczy? Czym powinna charakteryzować się godna polecenia myszka dla gracza? Zastanowiliśmy się nad tym i przygotowaliśmy ranking myszek gamingowych, na które warto się połasić.

W świecie gamingu sprzęt ma znaczenie – przeciętna mysz biurowa to za mało, by sprostać wymaganiom nowoczesnych produkcji. Profesjonalna myszka gamingowa musi być kompozycją precyzyjnego sensora, błyskawicznych przełączników oraz ergonomicznej obudowy, która nie męczy dłoni podczas wielogodzinnych sesji. Pamiętaj: nawet najbardziej zaawansowany gryzoń nie zastąpi twojego talentu, ale tylko odpowiednie narzędzie pozwoli ci w pełni wykorzystać posiadany potencjał. Nasz ranking powstał po to, abyś mógł wybrać sprzęt, który dotrzyma ci kroku w każdej rozgrywce.

Myszka przewodowa czy myszka bezprzewodowa? Oto jest pytanie

Wybór między kablem a technologią radiową to jeden z najważniejszych dylematów gracza. Decydując się na bezprzewodową myszkę gamingową, musisz zwrócić uwagę na dwa krytyczne parametry: opóźnienie oraz czas pracy. Kluczem do sukcesu jest czas reakcji na poziomie 1 ms, który eliminuje odczuwalne lagi, oraz akumulator pozwalający na co najmniej 24 godziny intensywnej rozgrywki. Z kolei w przypadku modeli przewodowych kluczową rolę odgrywa kabel – optymalna długość to około 2 metrów. Taki „ogonek” gwarantuje swobodę ruchów na biurku, nie plącząc się jednocześnie pod rękami.

Czym cechują się dobre myszki gamingowe?

Kluczowym elementem każdej myszki jest jej sensor optyczny. Choć marketingowe wartości DPI rzędu kilkunastu tysięcy przyciągają wzrok, w rzeczywistości to precyzja śledzenia ruchu decyduje o skuteczności gracza. W segmencie budżetowym standard wyznaczają sprawdzone jednostki, takie jak PMW 3310 czy 3325. Bardziej wymagający użytkownicy powinni celować w sensory klasy PMW 3336 i 3360, natomiast absolutny szczyt możliwości oferują autorskie rozwiązania, takie jak Logitech HERO, Razer Focus+ czy SteelSeries TrueMove.

Równie istotna jest ergonomia i jakość wykonania. Choć kształt obudowy to kwestia indywidualna, wysokiej klasy gryzoń musi posiadać antypoślizgowe wykończenie oraz wysokiej jakości ślizgacze, gwarantujące płynny ruch na podkładce. Wybierając modele premium, zyskujemy dodatkowo programowalne przyciski, przełączniki o żywotności dziesiątek milionów kliknięć oraz pamięć wewnętrzną, która przechowuje nasze profile ustawień niezależnie od komputera. Dopełnieniem całości jest konfigurowalne podświetlenie RGB, nadające stanowisku unikalny charakter.

Dobra myszka gamingowa do 100 zł?

Choć na rynku znajdziemy solidne myszki gamingowe w budżecie do stu złotych, musimy liczyć się z pewnymi kompromisami. Tanie modele rzadko oferują parametry, które pozwolą profesjonalnie rozwijać umiejętności i w pełni wykorzystać potencjał gracza. Jeśli jednak twój budżet jest ograniczony, warto postawić na sprawdzone propozycje, takie jak SteelSeries Prime, Genesis Krypton 555 czy Tracer Gamezone Neon RGB. W naszym zestawieniu skupiliśmy się jednak na konstrukcjach nieco droższych, które oferują bezkonkurencyjny stosunek ceny do wydajności i są wyposażone w technologie realnie przekładające się na wyniki w grze, choć... Tanie modele też tu i ówdzie się pojawiają, więc bez nerwów.

Najlepsze myszki gamingowe. Ranking 2026:

Logitech G Pro X2 Superstrike



Logitech G Pro X2 Superstrike to bezwzględnie jedna z najlepszych myszek gamingowych na rynku. Gryzoń zaprojektowany z myślą o e-sportowej dominacji ma wiele cech, które przyciągnąć mogą do niego zaangażowanych graczy. Mysz wyposażono w zaawansowany sensor HERO 2, który oferuje bezbłędne śledzenie ruchów i chirurgiczną precyzję celowania. Kluczową innowacją jest technologia SUPERSTRIKE z haptycznym sprzężeniem zwrotnym, zapewniająca błyskawiczną aktywację kliknięć. Dzięki odświeżaniu 8000 Hz opóźnienia są praktycznie wyeliminowane, a stabilna łączność radiowa gwarantuje pełną swobodę. Wytrzymała bateria pozwala na 90 godzin gry na jednym ładowaniu, a niska waga i uniwersalny profil dbają o komfort i są wyrozumiałe dla nadgarstka. To profesjonalny sprzęt premium, który oferuje mistrzowskie parametry, za które trzeba jednak słono zapłacić.

Logitech G Pro X Superlight 2



Logitech G Pro X Superlight 2 to nowa odsłona swoistej legendy e-sportu, stworzona dla graczy dążących do perfekcji, których portfel jest gruby i pojemny, ale nie bezdenny. Ważący zaledwie 60 gramów gryzoń kryje w sobie potężny sensor HERO 2 o czułości 32 000 DPI, zapewniający wzorową precyzję. Dzięki hybrydowym przełącznikom LIGHTFORCE każde kliknięcie jest błyskawiczne i wyraźnie wyczuwalne. Bezprzewodowa łączność LIGHTSPEED gwarantuje stabilność, a ślizgacze z PTFE oferują gładki ruch. Bateria o wytrzymałości do 95 godzin oraz wsparcie dla ładowania POWERPLAY pozwalają zapomnieć o przerwach - tak długi czas pracy na jednym ładowaniu w tak lekkiej myszy robi niesamowite wrażenie. Cóż rzec, Logitech G Pro X Superlight 2 to profesjonalne narzędzie, które eliminuje bariery między twoim ruchem a akcją na ekranie i, jak na swoje możliwości, kosztuje względnie rozsądne pieniądze.

Logitech G309 Lightspeed



Logitech G309 Lightspeed to bez wątpienia jedna z najciekawszych propozycji w budżecie około 300 zł, łącząca prestiż marki z wysoką wydajnością i naprawdę dobrymi parametrami. Ten bezprzewodowy model oferuje świetny sensor o czułości 25 000 DPI, zapewniający chirurgiczną precyzję i świetne odwzroowanie ruchu. Kluczowym atutem są hybrydowe przełączniki Lightforce, które gwarantują natychmiastową reakcję na kliknięcie i wysoką trwałość. Mysz wyposażono w 6 programowalnych przycisków, a jej rekordowy czas pracy sięga aż 300 godzin na jednym ładowaniu. To bezdyskusyjnie najlepszy wybór dla graczy szukających markowej niezawodności w bardzo przystępnej cenie. Czy to najlepsza mysz do mniej więcej 300 zł? Trudno powiedzieć. Na pewno jest to jednak najlepszy gryzoń w tym budżecie z rodowodem klasy premium.

Razer Basilisk V3 Pro 35K



Razer Basilisk V3 Pro 35K to jeden z najlepszych gryzoni dla graczy w 2026 roku. Ot, sprzęt stworzony dla graczy nieuznających kompromisów. Sercem myszy jest fenomenalny sensor Focus Pro 35K, który gwarantuje niespotykaną precyzję i płynność ruchów w najbardziej dynamicznych starciach. Urządzenie oferuje 11 programowalnych przycisków oraz błyskawiczne przełączniki optyczne i pozwala na pełną personalizację sterowania. Model ten wspiera potrójną łączność: ultraszybkie pasmo HyperSpeed, Bluetooth oraz stabilne połączenie przewodowe USB-C. Ergonomiczna konstrukcja o wadze 112 g, dopełniona stylowym podświetleniem RGB, zapewnia genialny komfort podczas wielogodzinnych sesji. To absolutny top, po prostu mysz pozbawiona wad, choć, niestety, dość kosztowna.

Endorfy LIV Plus Wireless



Endorfy LIV Plus Wireless to mocny, polski akcent w rankingu 2026 i debiut tej marki w naszym zestawieniu. Ten bezprzewodowy gryzoń łączy w sobie lekką konstrukcję z wyjątkową solidnością, sprawdzając się w każdym gatunku gier. Urządzenie oferuje potrójny tryb łączności: stabilne pasmo 2,4 GHz, Bluetooth oraz klasyczny kabel USB. Za precyzję ruchu odpowiada topowy sensor o czułości aż 26 000 DPI, który bezbłędnie rejestruje każdy ruch. Całość dopełnia personalizowane podświetlenie RGB, nadające myszy nowoczesny sznyt. To niezwykle popularny wybór wśród graczy szukających niezawodności i bardzo dobrych parametrów w świetnej cenie - za nieco ponad 200 zł Endorfy LIV Plus Wireless jest myszką więcej niż godną polecenia polecenia.

SteelSeries Aerox 5 Wireless



SteelSeries Aerox 5 Wireless to lekka konstrukcja z perforowaną obudową, która zapewnia doskonałą wentylację dłoni, co docenią gracze spędzający przy ulubionych tytułach długie godziny. Sercem myszy jest zaawansowany sensor TrueMove Air o czułości 18 000 DPI, gwarantujący bardzo dokładne śledzenie ruchu. Urządzenie oferuje aż 9 programowalnych przycisków oraz stabilną łączność Quantum 2.0 Wireless. Imponujący akumulator pozwala na 180 godzin gry, a funkcja szybkiego ładowania w zaledwie 15 minut dostarcza energii na kolejne 40 godzin zabawy. To jedna z najciekawszych propozycji do 500 zł, a w zasadzie w przedziale w okolicach 400 zł, łącząca niezłą wagę (nieco powyżej 70 gramów) z ogromną funkcjonalnością i trwałością.

SteelSeries Aerox 3 Onyx



SteelSeries Aerox 3 Onyx to leciutka mysz gamingowa o charakterystycznej, perforowanej obudowie, dzięki której waży jedyne 59 gramów. Taka konstrukcja zapewnia niezrównaną szybkość i swobodę ruchów, co jest kluczowe w dynamicznych strzelankach FPS. Precyzję śledzenia gwarantuje sensor TrueMove Air o czułości 8500 DPI, dbający o wzorowe odwzorowanie każdego gestu. Urządzenie ma 6 programowalnych przycisków wyposażonych w trwałe przełączniki Golden Micro IP54, których żywotność oszacowano na 80 milionów kliknięć. To idealne narzędzie dla graczy szukających lekkości i niezawodności oraz dobrej wentylacji przy długich godzinach spędzanych przed komputerem.

Genesis Zircon 500 G2



Genesis Zircon 500 Wireless to esencja uniwersalności w gamingu. Uniwersalności i świetnej relacji ceny do jakości. Mysz oferuje aż trzy tryby łączności: stabilne pasmo 2,4 GHz, Bluetooth oraz klasyczny kabel. Symetryczna konstrukcja o wadze 52 g zapewnia dobry balans między szybkością a precyzją, nie narzucając użytkownikowi konkretnego chwytu - mysz jest zaskakująco uniwersalnie wyprofilowana. Sercem urządzenia jest sprawdzony sensor Pixart PMW3325 o czułości 10 000 DPI, a za trwałość odpowiadają przełączniki Kailh 4.0 o żywotności 60 mln kliknięć. Choć model ten rezygnuje z podświetlenia RGB na rzecz klasycznego wyglądu, nadrabia to zaawansowaną aplikacją do personalizacji makr i profili.

Genesis Zircon 660 Wireless



Genesis Zircon 660 Wireless to kolejna w naszym zestawieniu wyjątkowo lekka, gdyż ważąca zaledwie 59 gramów, mysz, która redefiniuje pojęcie mobilności w gamingu. Urządzenie oferuje aż trzy tryby łączności: radiowy 2.4 GHz, Bluetooth oraz klasyczny przewód USB-C, co zapewnia pełną swobodę wyboru. Sensor optyczny o czułości 12 000 DPI gwarantuje precyzyjne śledzenie ruchów, a wytrzymałe przełączniki o żywotności do 90 mln kliknięć czynią z niej inwestycję na lata. Wbudowany akumulator pozwala na 80 godzin intensywnej gry, a personalizowane podświetlenie RGB podkreśla nowoczesny design, będąc ukłonem w kierunku graczy ceniących wszelkie ozdobniki. To idealny balans między piórkową wagą a zaawansowaną technologią i atrakcyjną ceną.

HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless



Tanio i dobrze? Da się? HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless udowadnia, że tak! To ultralekka propozycja dla graczy, ważąca zaledwie 71 gramów, która stawia na mobilność i wszechstronność, oferując podwójny tryb łączności: radiowe 2.4 GHz o niskim opóźnieniu oraz energooszczędny Bluetooth 5.2. Autorski sensor o czułości 12 000 DPI zapewnia dobrą responsywność, a sześć programowalnych przycisków z przełącznikami TTC Gold gwarantuje trwałość do 20 mln kliknięć. Imponuje czas pracy – na jednej baterii AAA mysz działa nawet 200 godzin, jeśli stawiamy na łączność via Bluetooth. Całość dopełnia subtelne podświetlenie RGB, łącząc gamingową estetykę z wyjątkową swobodą ruchów, dzięki małej masie. Wspominałem wcześniej, że w rankingu będą urządzenia droższe niż 100 zł… No i są, w końcu HyperX Pulsefire Haste 2 Core Wireless to kosz rzędu 130 zł.

Jaką myszkę do grania wybrać? Subiektywna opinia

Co wybrać? Oto jest pytanie! Wybór nie jest prosty, zwłaszcza że jestem wielkim zwolennikiem atrakcyjnej relacji ceny do jakości. Niemniej, mimo własnych preferencji, tym razem postawię na urządzenie (w mojej opinii) zwyczajnie najlepsze i polecę Razer Basilisk V3 Pro 35K. Mamy tu absolutnie topowe urządzenie, którego jedyną potencjalną wadą może być waga - nie jest to gryzoń z gatunku tych ultralekkich. Poza tym jednak Razer Basilisk V3 Pro 35K to absolutny top. Genialny sensor, 11 programowalnych przycisków, świetne przełączniki… Jeśli nie jest to najlepsza gamingowa myszka, to bez wątpienia jest w ścisłej czołowce, rzekłbym w TOP 3 tego typu urządzeń na rynku.