ADATA kontynuuje ofensywę na rynku dysków zewnętrznych. Po udanej serii SE800, w ofercie producenta pojawił się model SE760 – elegancki nośnik, który ma przyciągnąć klientów dobrymi osiągami i atrakcyjną ceną.

ADATA SE760 - producent kusi bardzo dobrą wydajnością i elegancką stylistyką

Nośniki zamknięto w niewielkiej, eleganckiej obudowie ze szczotkowanego metalu – całość ma nieco ponad 12 cm długości i 1,4 cm grubości. Warto jednak pamiętać, że nowy model nie jest tak „pancerny” jak SE800 (spełniający normy IP68 oraz MIL-STD-810 516.6).

Modele SE760 bazują na pamięciach 3D TLC NAND i korzystają z interfejsu USB 3.1 – deklarowane transfery dochodzą tutaj do 1000 MB/s, więc są znacznie wyższe od tradycyjnych dysków HDD, a nawet zwykłych nośników SSD. Przykładowo, skopiowanie pliku wideo o rozdzielczości 4K, zajmującego 10 GB, zajmie zaledwie 20 sekund.

Sprzęt oczywiście jest kompatybilny z komputerami działającymi pod systemami Windows, macOS i Linux oraz z urządzeniami mobilnymi z systemem Android. W zestawie dodawane są dwa kabelki: USB typ A – USB typ C oraz USB typ C – USB typ C.

ADATA SE760 - specyfikacja dysków

pojemność: 256 GB, 512 GB, 1 TB

interfejs: USB 3.1 typ C

wydajność: do 1000 MB/s

dodatkowe: -

wymiary: 122.2 x 44 x 14 mm

waga: 95 g

Dyski ADATA SE760 będą dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym i czarnym. Za wyborem nowych modeli ma przemawiać atrakcyjna wycena - sugerowane ceny to odpowiednio: 249 zł (256 GB), 349 zł (512 GB) i 699 zł (1 TB).

