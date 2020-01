Dyski zewnętrzne Zabezpiecz dane odciskiem palca - Samsung wprowadza do oferty dysk Portable SSD T7 2020-01-08 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Szybki, elegancki i bezpieczny – taki ma być nowy, przenośny dysk SSD firmy Samsung. Urządzenie będzie dostępne w kilku wersjach pojemnościowych z opcjonalnym czytnikiem linii papilarnych.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować dysk przenośny Samsung T5. Podczas targów CES 2020 producent zaprezentował jego następcę – model Portable SSD T7.

Samsung Portable SSD T7 imponuje wydajnością i bezpieczeństwem

Model Portable SSD T7 będzie dostępny w trzech wersjach pojemnościowych: 500 GB, 1 TB i 2 TB. Do komunikacji z komputerem wykorzystano interfejs USB 3.2 Gen 2 typ C (zachowując wsteczną kompatybilność z USB 3.0 i USB 2.0). Żeby nie było problemów z podłączeniem sprzętu, producent dodaje w zestawie kabelek USB typu C do C i USB typu C do A.

Nowy model może pochwalić się świetnymi transferami - prędkość odczytu dochodzi do 1050 MB/s, a prędkość zapisu do 1000 MB/s. To dwukrotnie szybciej niż model T5, i nawet 9,5-krotnie więcej niż zewnętrzne dyski twarde (HDD).

Całość zamknięto w aluminiowej obudowie, a nad bezpieczeństwem danych czuwa 256-bitowe szyfrowanie AES. Dodatkowo na rynku pojawi się wersja T7 Touch z czytnikiem linii papilarnych – dostęp do plików będzie można zabezpieczyć za pomocą odcisku palca.

Samsung Portable SSD T7 niebawem trafi do sprzedaży

T7 jest dostępny w wersji z czarnym lub srebrnym wykończeniem (stylistykę nośnika doceniono na 2020 Innovation Awards na targach CES). Wersje z czytnikiem linii papilarnych pojawią się jeszcze w tym kwartale – ich ceny to odpowiednio 669 zł (500 GB), 999 zł (1 TB) i 1909 zł (2 TB). Na standardowe modele trzeba będzie poczekać do drugiego kwartału, ale powinny być tańsze od wersji Touch.

Źródło: Samsung

Warto zobaczyć również: