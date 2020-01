Gadżety Kohler umieszcza inteligentny głośnik z Alexą w słuchawce prysznicowej. Co będzie dalej? 2020-01-04 opublikowano przez Marta Andronik w dniu

Mogłoby się wydawać, że to już lekka przesada. Czy rozmowa z Alexą pod prysznicem rzeczywiście ma jakiś sens? Ale skoro inteligentne głośniki mamy w coraz większej ilości miejsc to można umieścić jeden również pod prysznicem. Oczywiście w wersji wodoodpornej.

Wspólny prysznic z Alexą dzięki Kohler Moxie

Chociaż ten pomysł może brzmieć lekko idiotycznie absurdalnie, rozwiązanie to może okazać się wygodne dla fanów śpiewania podczas brania prysznica, gdzie przyda się sterowanie bez użycia rąk. Dla zabieganych, którzy zajęci są praktycznie cały czas to też dobra sposobność do wysłuchania najnowszych wiadomości czy informacji o pogodzie.

Sama głowica prysznicowa Kohler Moxie jest całkiem elegancko zaprojektowana: w kształcie pierścienia, z inteligentnym głośnikiem umieszczonym w środku, który jest utrzymywany magnetycznie i ładowany za pomocą dołączonej bezprzewodowej stacji dokującej. Jedno naładowanie umożliwia swobodne konwersacje z Alexą do pięciu godzin, więc spokojnie można sobie pozwolić na dłuższe mycie.

To wesoły gadżet umilający życie, chociaż można się bez niego obejść. Inteligentny głośnik ma kosztować 159 dolarów, a słuchawka prysznicowa 70 dolarów. Przewidziana jest też tańsza wersja: prosty głośnik z Bluetooth za 99 dolarów.

Głośnik z obsługą Alexy to jeden z dwóch modeli głośników z dźwiękiem Harmon Kardon, który Kohler przedstawi podczas targów CES 2020 w Las Vegas. Będzie również lustro Veder z wbudowaną Alexą, podgrzewana toaleta PureWarmth z własną aplikacją oraz zaktualizowana wersja inteligentnej toalety Numi. Tak, również z Alexą.

Źródło: Forbes, The Verge

Warto zobaczyć również: