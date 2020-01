Sprzęt do gier Nintendo Switch z Windows 10? Dell prezentuje konsolę Alienware Concept UFO 2020-01-10 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Alienware Concept UFO to jedno z tych urządzeń, które wzbudziło najwięcej zainteresowania na stoisku firmy Dell. Handheld został okrzyknięty alternatywą dla Nintendo Switch, ale zainteresowani zakupem sprzętu raczej będą zawiedzeni.

Świat oszalał na punkcie Nintendo Switch. Firma Dell najwyraźniej mocno zainspirowała się konsolą i podczas targów CES zaprezentowała podobne urządzenie…. tyle tylko, że tak naprawdę mamy do czynienia z handheldem. Poznajcie Alienware Concept UFO!

Alienware Concept UFO – handheld prawie jak Nintendo Switch

Alienware Concept UFO został wyposażony w 8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD (proporcje 16:10), a po bokach umieszczono kontrolery do sterowania urządzeniem – w razie potrzeby można je odpiąć i zamienić w pada, a część z ekranem oprzeć o podstawkę. Koncepcja jest więc bardzo podobna do konsoli Nintendo Switch. Różnica jest taka, że sprzęt działa pod obsługą systemu Windows 10.

W środku zainstalowano procesor Intel Ice Lake, który jest stosowany w kompaktowych laptopach. Do korpusu można podłączyć klawiaturę, myszkę, a nawet zewnętrzny monitor.

Introducing #ConceptUFO, our vision for a handheld gaming PC. Explore the details that went into making this innovative design. @Formula1game https://t.co/plRqDvxsD8 pic.twitter.com/tx3apeHNhl — ALIENWARE (@Alienware) January 7, 2020

Wrażenia z używania Alienware Concept UFO

Redaktorzy z serwisu ComputerBase mieli okazję pograć na Concept UFO w Mortal Kombat (w trybie zadokowanym) i F1 2019 (w trybie mobilnym). W obydwóch przypadkach rozgrywka była komfortowa, ale trudno cokolwiek powiedzieć o płynności animacji i jakości grafiki.

Co warto podkreślić, UFO jest wyraźnie większe od Switch’a. Redaktorzy zwrócili również uwagę na głośność urządzenia – zastosowany wentylator był wyraźnie słyszalny (i to nawet przy głośnym otoczeniu stoiska). Dał się wyczuć również podmuchy gorącego powietrza.

Poniżej możecie obejrzeć materiał z pierwszymi wrażeniami The Verge

Alienware Concept UFO to koncepcyjny projekt

Jeżeli zainteresował Was Concept UFO, to niestety nie mamy dobrych wieści – póki co jest to koncepcyjny projekt i nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) producent zdecyduje się na wprowadzeniu go na rynek.

Warto zauważyć, że koncepcja handhelda pod gry PC nie jest niczym nowym. Wcześniej podobne urządzenie zaprezentował Smach Z.

Źródło: ComputerBase, CNet

