Nie będzie przesadą stwierdzenie, że Horizon: Zero Dawn to jedna z najlepszych grier na PlayStation 4. Przez długi czas wydawało się, że będzie to ten exclusive, którego Sony z pewnością nie zechce stracić. W pierwszej kolejności zupełnie inny scenariusz zasugerował Anton Logvinov, później przychylił się do niego również Jason Schreier. Teraz temat powraca za sprawą francuskiego oddziału sklepu Amazon.

To właśnie on umieścił na swojej stronie zakładkę poświęconą Horizon: Zero Dawn w wersji PC. Dość szybko ją wprawdzie usunięto, ale jak wiadomo w sieci nic nie ginie. Nie ujawniono tu wielu dodatkowych informacji, poza jedną - wydawcą ma być Sony, czemu zresztą trudno się dziwić.

Amazon France is listing Horizon: Zero Dawn for PC, published by Sonyhttps://t.co/uu5hTZjQPk



(The game's anniversary is on February 28) pic.twitter.com/AlthmPmUCn