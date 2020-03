Prezentacja mobilnych procesorów AMD Ryzen 4000 spotkała się ze sporym zaciekawieniem entuzjastów, ale zainteresowani laptopami musieli uzbroić się w cierpliwość. Czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu się doczekaliśmy – w sieci pojawiły się pierwsze recenzje laptopów.

Mobilne procesory AMD Ryzen 4000 na papierze

Nowa generacja procesorów AMD wprowadza małą rewolucję w gamingowych laptopach. Nowe jednostki wykorzystują rdzenie Zen 2 i zintegrowaną grafikę Vega, a całość uzupełnia szereg usprawnień pod kątem mobilnego zastosowania. Rzecz jasna mamy tutaj do czynienia z 7-nanometrowym procesem technologicznym.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP (cTDP) Ryzen 9 4900H 8/16 3,3/4,4 GHz DDR4-3200

LPDDR4-4266 8 MB Radeon 8x CU

(1750 MHz) 45 W

(35/54 W) Ryzen 9 4900HS 8/16 3,0/4,3 GHz DDR4-3200

LPDDR4-4266 8 MB Radeon 8x CU

(1750 MHz) 35 W Ryzen 7 4800H 8/16 2,9/4,2 GHz DDR4-3200

LPDDR4-4266 8 MB Radeon 7x CU

(1600 MHz) 45 W

(35/54 W) Ryzen 7 4800HS 8/16 2,9/4,2 GHz DDR4-3200

LPDDR4-4266 8 MB Radeon 7xCU

(1600 MHz) 35 W Ryzen 5 4600H 6/12 3,0/4,0 GHz DDR4-3200

LPDDR4-4266 8 MB Radeon 6x CU

(1500 MHz) 45 W

(35/54 W) Ryzen 5 4600HS 6/12 3,0/4,0 GHz DDR4-3200

LPDDR4-4266 8 MB Radeon 6x CU

(1500 MHz) 35 W

Jeżeli chodzi o gamingowe jednostki, producent przygotował trzy modele: 6-rdzeniowy/12-wątkowy Ryzen 5 4600H oraz 8-rdzeniowe/16-wątkowe Ryzen 7 4800H i Ryzen 9 4900H. Ponadto dla firmy ASUS przygotowano wersje o obniżonym TDP (w 4900HS przekłada się ono na ciut niższe taktowanie).

Podczas styczniowej prezentacji, producent zachwalał swoje procesory pod niebiosa – miały być dużo lepsze od konkurencyjnych modeli Core 9. gen (Coffee Lake-H). Wielu potencjalnych klientów zainteresowało się procesorami i wyposażonymi w nie laptopami.

Jak to wygląda w praktyce? Pierwsze opinie są bardzo pozytywne

Kilka zagranicznych redakcji miało okazję sprawdzić laptop ASUS ROG Zephyrus G14 w konfiguracji z procesorem Ryzen 9 4900HS, kartą graficzną GeForce RTX 2060 Max-Q, 2x 8 GB pamięci DDR4-3200 i dyskiem Intel SSD 660p 1 TB. Mówimy więc o najlepszym wariancie tego modelu – jego sugerowana cena to 2300 euro (w podobnej cenie znajdziemy konfiguracje z procesorem Intel Core i7-9750H).

Wyniki wydajności wyglądają bardzo obiecująco – laptop oferuje lepszą wydajność nie tylko od modeli z 6-rdzeniowym/12-wątkowym Core i7-9750H, ale nawet z dużo droższych konstrukcji z 8-rdzeniowymi/16-wątkowymi procesorami Core i9-9880H czy 9980HK. Wyniki w grach w dużej mierze zależą od grafiki (tutaj ciężko o miarodajne porównania z taką samą kartą).

Bardzo dobrze wygląda też czas pracy na baterii – w realnych testach Zephyrus G14 zaoferował lepszy wynik niż inne gamingowe modele z procesorami Intel. Mało tego! Laptop pracował dłużej nawet od kompaktowych konstrukcji z niskonapięciowymi jednostkami z serii U.

Wady? Konstrukcja ASUSa ma wyraźnie problemy z zapewnieniem odpowiedniego chłodzenia, więc procesor rozgrzewał się tutaj do 95 stopni Celsjusza, co powodowało spadki wydajności (tzw. throttling). Chłodzenie generowało wyraźny szum powietrza. Cóż, Zephyrus G14 na pewno nie zalicza się do cichych modeli (można było się tego spodziewać – w końcu mamy tutaj do czynienia z 14-calową konstrukcją).

AMD podbije rynek laptopów? To zależy od producentów

Testy w sieci pokazują, że firma AMD odrobiła lekcje i w końcu przygotowała udaną ofertę dla graczy. Topowa jednostka oferuje świetne osiągi i może stanowić poważną konkurencję dla modeli Intel Core i7 i Core i9 (wiemy jednak, że niebiescy już szykują nową serię). Czy AMD może świętować sukces? Trochę tak, trochę nie. Dużo tutaj zależy od producentów i tego jak zaprojektują swoje laptopy (w przeciwnym razie możemy uzyskać różnice w wydajności).

Inna kwestia to dostępność laptopów. Zaprezentowane modele możemy policzyć na palcach jednej ręki, więc na tle konstrukcji z Intelami wygląda to bardzo słabo. Miejmy nadzieję, że sytuacja na rynku ulegnie poprawie, a klienci będą mieli większy wybór wśród gamingowych propozycji.

Pewną niewiadomą są modele z niskonapięciowymi jednostkami Ryzen 4000U, bo na testy takich konstrukcji będziemy musieli poczekać trochę dłużej. Miejmy nadzieję, że i tutaj AMD będzie się bronić, a klienci zyskają większy wybór produktów.

