Już za chwilę, już za momencik. Intel przygotowuje się do premiery mobilnych procesorów Core 10. generacji „Comet Lake-H”, które mają napędzać najwydajniejsze laptopy do grania i mobilne stacje robocze. Czego możemy się spodziewać po nowych jednostkach?

Nowe procesory Intela? Rewolucji nie będzie

Czym się różni seria Core 10. gen Ice Lake-Y/-U lub Comet Lake-Y/-U od Core 10. gen Comet Lake-H? Przede wszystkim specyfikacją i zastosowaniem – modele z rodziny Y i U to niskonapięciowe wersje dla kompaktowych laptopów, a modele z rodziny H to mocniejsze wersje dla laptopów do gier i mobilnych stacji roboczych.

Jeżeli po nowych procesorach Intela oczekujecie rewolucji, niestety musimy Was zmartwić. Seria Comet Lake-H będzie tylko usprawnioną serią Coffee Lake-H – nowe jednostki będą bazować na starej mikroarchitekturze Skylake i zostaną wykonane w 14-nanometrowej litografii (w udoskonalonej wersji z dodatkowymi plusami).

Co zaoferują nowe procesory dla gamingowych laptopów?

Zmian nie będzie też w specyfikacji poszczególnych segmentów (tak jak ma to miejsce w desktopowych odpowiednikach Comet Lake-S, gdzie dołożono dodatkowe rdzenie/wątki).

Według nieoficjalnych informacji, w planach producenta jest pięć modeli: 4-rdzeniowy/8-wątkowy Core i5-10300H, 6-rdzeniowy/12-wątkowy Core i7-10750H oraz 8-rdzeniowe/16-wątkowe Core i7-10875H, Core i9-10880H i 10980HK (ten ostatni dodatkowo będzie się wyróżniać odblokowanym mnożnikiem i możliwością przetaktowania).

Model Rdzenie/

wątki Taktowanie/

Boost Kontroler

pamięci Pamięć L3 Grafika OC TDP Core i9-10980HK* 8/16 2,4/5,3 GHz DDR4-2666 16 MB UHD 630 TAK 45 W Core i9-9980HK 8/16 2,4/5,0 GHz DDR4-2666 16 MB UHD 630 TAK 45 W Core i9-10880H* 8/16 2,3/5,0 GHz DDR4-2666 16 MB UHD 630 NIE 45 W Core i9-9880H 8/16 2,3/4,8 GHz DDR4-2666 16 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-10875H* 8/16 2,1/4,5 GHz DDR4-2666 16 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-10750H* 6/12 2,6/4,6 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-9850H 6/12 2,6/4,7 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 NIE 45 W Core i7-9750H 6/12 2,5/4,5 GHz DDR4-2666 12 MB UHD 630 NIE 45 W Core i5-9400H 4/8 2,5/4,3 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 NIE 45 W Core i5-10300H* 4/8 2,5/4,3 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 NIE 45 W Core i5-9300H 4/8 2,4/4,1 GHz DDR4-2666 8 MB UHD 630 NIE 45 W *specyfikacja nieoficjalna

Nowe jednostki zaoferują nieco wyższe taktowanie, przy zachowaniu takiego samego TDP (więc teoretycznie nie powinny wymagać lepszego chłodzenia).

Zmiany w specyfikacji powinny się przełożyć na nieco lepsze osiągi. Jak będzie w praktyce? Przekonamy się po premierze laptopów z nowymi procesorami – jeżeli wierzyć przeciekom, ta podobno ma nastąpić już na początku przyszłego miesiąca. Warto jednak zauważyć, że w podobnym terminie mają pojawić się modele z konkurencyjnymi układami AMD Ryzen 4000.

Źródło: Twitter @ momomo_us

Warto przeczytać: