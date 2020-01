Procesory AMD nie bierze jeńców - prezentacja Ryzen 4000, Radeon RX 5600 XT i Ryzen Threadripper 3990X 2020-01-07 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Konferencja AMD na CES 2020 już za nami. Producent pokazuje, że nie początek roku upłynie pod znakiem nowości w laptopach. Nie zabrakło jednak nowości dla entuzjastów spod znaku PC Master Race.

Ostatni rok był wyjątkowo udany dla AMD. Producent nie zamierza jednak odpuszczać i w tym roku szykuje mocne uderzenie w segmencie komputerów, laptopów i stacji roboczych. Podczas konferencji na targach CES 2020 poznaliśmy szczegóły o nadchodzących nowościach.

AMD (w końcu) atakuje segment laptopów

Umówmy się, o ile w segmencie komputerów stacjonarnych „czerwoni” zdominowali rynek, tak w segmencie laptopów do tej pory ich aktywność… pozostawiała wiele do życzenia. W tym roku ma się to zmienić za sprawą procesorów Ryzen 4000 z generacji APU Renoir, które znajdą zastosowanie w kompaktowych konstrukcjach, modelach dla graczy oraz urządzenaich typowo dla profesjonalistów.

Jednostki wykorzystują rdzenie Zen 2 oraz układ graficzny Vega, a całość wykonano w 7-nanometrowej litografii – ma się to przełożyć na świetną wydajność, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrej efektywności energetycznej.

Przykład? Ryzen 7 4800U został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków o taktowaniu 1,9/4,2 GHz oraz układ graficzny Radeon Vega 8. Wg testów producenta, oferuje on ciut lepszą wydajność pojedynczego wątku i prawie 2-krotnie lepsze osiągi w zastosowaniach wielowątkowych od Core i7-1065G7 z generacji Ice Lake. W zastosowaniach 3D też powinien być zauważalnie lepszy (a przecież Ice Lake miały mieć taką super grafikę).

Producent twierdzi, że laptopy z energooszczędnym procesorem nadadzą się też do profesjonalnych zastosowań – nowy Ryzen jest tutaj o 27 – 49% wydajniejszy od konkurencyjnego Core i7. Nieźle!

To jednak nie koniec, bo dla wydajniejszych modeli przygotowano modele z linii H. Topowy Ryzen 7 4800H też oferuje 8 rdzeni/16 wątków, ale o wyższym taktowaniu - bazowo 2,9 GHz i 4,2 GHz w trybie Boost. Wszystko to przy zachowaniu TDP na poziomie 45 W.

Biorąc pod uwagę wydajność w wielowątkowych zastosowaniach, jednostka ma być lepsza nie tylko od mobilnego Core i7-9750H (6 rdzeni/12 wątków), ale nawet desktopowego Core i7-9700K (8 rdzeni/8 wątków). Robi wrażenie!

Pierwsze laptopy z procesorami Ryzen 4000 „Renoir” mają pojawić się jeszcze w tym kwartale (wśród nich modele ASUS, które już mieliśmy okazję „pomacać”). Producenci podobno tym razem nas nie zawiodą i szykują sporo nowych konstrukcji – według informacji AMD, do końca roku spodziewane jest ponad 100 takich konstrukcji.

Odpowiedź na GeForce GTX 1660 Ti - Radeon RX 5600 XT już oficjalnie

Na konferencji nie zabrakło też nowości dla desktopowych graczy – mowa o zapowiadanej karcie Radeon RX 5600 XT. Producent właściwie potwierdził znane nam informacje odnośnie specyfikacji i wydajności.

Model Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5600 XT Radeon RX 5700 Generacja Navi / 7 nm Navi / 7 nm Navi / 7 nm Układ graficzny Navi 14 Navi 10 Navi 10 Procesory strumieniowe 1408 2304 2304 Jednostki teksturujące 88 144 144 Jednostki rasteryzujące 32 48 64 Taktowanie rdzenia (Base/Game/Boost) 1607/1717/1845 MHz ?/1375/1560 MHz 1465/1625/1725 MHz Moc obliczeniowa 5,20 TFLOPS 7,19 TFLOPS 7,95 TFLOPS Pamięć wideo 4 / 8 GB GDDR6 128-bit 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 12 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 288 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 130 W (8 pin) ? (8-pin) 180 W (6+8 pin) Cena $169 (4GB)

$199 (8GB) $279 $349 * specyfikacja nieoficjalna

Nowy model bazuje na rdzeniu Navi z 2304 jednostkami cieniującymi (36 bloków obliczeniowych) i dysponuje 6 GB pamięci GDDR6 192-bit. Uwagę zwraca dosyć niskie taktowanie względem modeli Radeon RX 5700 i RX 5700 XT.

Producent twierdzi, że Radeon RX 5600 XT sprawdzi się w komputerach do grania w 1080p, gdzie powinien być zauważalnie wydajniejszy od konkurencyjnego modelu GeForce GTX 1660 Ti.

Karta została wyceniona na 279 dolarów, a jej sklepowa premiera została zaplanowana na 21 stycznia. Wiemy, że na rynku od razu pojawią się niereferencyjne wersje (wśród nich model XFX).

Co ciekawe, jeszcze w pierwszej połowie roku na rynku mają zadebiutować laptopy z mobilnymi kartami Radeon RX 5600M i RX 5700M (dołączą one do wcześniejszego modelu Radeon RX 5500M).

Przy okazji producent postanowił po raz kolejny zmienić nazewnictwo technologii FreeSync - w przypadku podstawowych modeli nadal będzie się nazywać FreeSync, ale przy modelach o odświeżaniu 120 Hz (lub wyższym) z aktywnym LFC będzie to FreeSync Premium, a z obsługą HDR - FreeSync Premium Pro. Po wprowadzeniu FreeSync 2 HDR to niepotrzebne zamieszanie, ale jeżeli nowe nazewnictwo się przyjmie, będzie łatwiej odróżnić z jakim modelem mamy do czynienia.

AMD SmartShift – czyli jak pogodzić wydajność układu APU i dodatkowej grafiki

Podczas konferencji zaprezentowano również autorską technologię AMD SmartShift, która pozwoli zoptymalizować wydajność konfiguracji z procesorem APU i samodzielną kartą graficzną.

Co prawda producent jeszcze nie zdradził szczegółów na temat działania technologii, ale pierwsze testy pokazują, że w końcu otrzymamy synergię z dwóch połączonych układów – SmartShift ma przełożyć się na lepsze osiągi w zastosowaniach procesorowych i grach.

Ryzen Threadripper 3990X – najpotężniejszy procesor dla komputerów

Na koniec Ryzen Threadripper 3990X, a więc coś na co czekali profesjonaliści. Po wcześniejszych zapowiedziach, producent ujawnił dokładną specyfikację jednostki – do dyspozycji oddano 64 rdzenie/128 wątków o taktowaniu 2,9 GHz (4,3 GHz w trybie Boost), 4-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 oraz 256 MB pamięci podręcznej L3. Wszystko to przy zachowaniu TDP na poziomie 280 W.

Model AMD Ryzen Threadripper

3960X AMD Ryzen Threadripper

3970X AMD Ryzen Threadripper

3990X Generacja Threadripper

Zen 2 / 7 nm Threadripper

Zen 2 / 7 nm Threadripper

Zen 2 / 7 nm Podstawka AMD sTRX4 AMD sTRX4 AMD sTRX4 Rdzenie/wątki 24/48 32/64 64/128 Taktowanie bazowe 3,8 GHz 3,8 GHz 2,9 GHz Taktowanie Max Boost 4,5 GHz 4,5 GHz 4,3 GHz Pamięć L2 24x 512 KB 32x 512 KB 64x 512 KB Pamięć L3 128 MB 128 MB 256 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

(4-kanałowy) DDR4-3200

(4-kanałowy) DDR4-3200

(4-kanałowy) Kontroler PCIe 72x PCIe 4.0 72x PCIe 4.0 72x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TDP 280 W 280 W 280 W Cena 1399 dolarów 1999 dolarów 3990 dolarów

W benchmarku Cinebench R20 jednostka osiąga 25 399 punktów. Dla porównania, 24-rdzeniowy Ryzen Threadripper 3960X osiąga około 8860 punktów, a 32-rdzeniowy Ryzen Threadripper 3970X około 13 600 punktów (a jeszcze niedawno były to najwydajniejsze procesory dla desktopów).

Żeby ukazać potencjał topowego Threadrippera, producent musiał go zestawić z dwoma serwerowymi modelami Intel Xeon 8280 (łącznie 56 rdzeni/112 wątków). W teście renderowania v-ray jednostka „czerwonych” poradziła sobie z zadaniem w nieco ponad godzinę, podczas gdy konfiguracja „niebieskich” wymagała półtorej godziny… i kosztowała 5x tyle.

No właśnie, Ryzen Threadripper 3990X został wyceniony na 3990 dolarów – cena nie należy do najniższych, ale to sprzęt typowo dla profesjonalistów, którzy budują potężną stację roboczą. Sprzedaż jednostki ma ruszyć 7 lutego, więc już za miesiąc.

AMD nie bierze jeńców - producent szykuje ofensywę na wielu polach

AMD pokazuje, że początek roku głównie upłynie pod znakiem laptopów. W końcu doczekaliśmy się nowych procesorów i kart graficznych, więc, jeżeli tylko producenci sprzętu nas nie zawiodą, możemy doczekać się tutaj podobnej walki o klienta, jak w komputerach stacjonarnych.

To jednak nie wszystko, bo niebawem na rynku pojawi się wyczekiwany Radeon RX 5600 XT, który może stanowić dobrą alternatywę dla udanego GeForce GTX 1660 Ti. No i 64-rdzeniowy Threadripper, który ma dobitnie pokazać dominację AMD w najwyższym segmencie wydajnościowym.

Źródło: AMD, inf. własna

