Nowy Radeon będzie celować w średni segment wydajnościowy. Pokonanie konkurencji nie będzie jednak łatwym zadaniem, bo jej oferta jest tutaj wyjątkowo dobra.

AMD kontynuuje ofensywę na rynku kart graficznych - jesteśmy po premierze modeli Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700 i Radeon RX 5500 XT, ale w planach jest jeszcze Radeon RX 5600 XT. Właśnie poznaliśmy specyfikację nadchodzącej konstrukcji.

Do prezentacji nowego modelu pozostało jeszcze trochę czasu, ale na stronie firmy ASRock można było podejrzeć specyfikację niereferencyjnego modelu Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC. Karta oferuje mocniejszą specyfikację niż pierwotnie podejrzewaliśmy.

Specyfikacja karty graficznej Radeon RX 5600 XT

Na pokładzie znalazł się układ graficzny Navi z 2304 jednostkami cieniującymi o taktowaniu dochodzącym do 1620 MHz (Boost Clock). Oprócz tego przewidziano 6 GB pamięci GDDR6 192-bit - efektywna częstotliwość wynosi 12 000 MHz, co przekłada to się na przepustowość na poziomie 288 GB/s.

Model Radeon RX 5500 XT Radeon RX 5600 XT* Radeon RX 5700 Generacja Navi / 7 nm Navi / 7 nm Navi / 7 nm Układ graficzny Navi 14 Navi 10 Navi 10 Procesory strumieniowe 1408 2304 2304 Jednostki teksturujące 88 144 144 Jednostki rasteryzujące 32 48 64 Taktowanie rdzenia (Base/Game/Boost) 1607/1717/1845 MHz ?/?/1620 MHz 1465/1625/1725 MHz Moc obliczeniowa 5,20 TFLOPS 7,46 TFLOPS 7,95 TFLOPS Pamięć wideo 4 / 8 GB GDDR6 128-bit 6 GB GDDR6 192-bit 8 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 14 000 MHz 12 000 MHz 14 000 MHz Przepustowość pamięci 224 GB/s 288 GB/s 448 GB/s TDP (zasilanie) 130 W (8 pin) ? (8-pin) 180 W (6+8 pin) Cena $169 (4GB)

$199 (8GB) ? $349 * specyfikacja nieoficjalna

Wychodzi więc na to, że Radeon RX 5600 XT będzie Radeonem RX 5700 z „obciętą” pamięcią wideo. Tłumaczyłoby to przecieki o dobrej wydajności akceleratora.

Kiedy premiera karty graficznej Radeon RX 5600 XT?

Pojawienie się specyfikacji zwiastuje bliską premierę akceleratora. Najbardziej prawdopodobne wydają się targi CES 2020, na których AMD organizuje konferencję.

O sukcesie nowego Radeona zadecyduje cena (ta póki co jest owiana mgłą tajemnicy). Zadanie nie będzie takie proste, bo konkurencja zdążyłą przygotować mocną ofertę w średnim segmencie wydajnościowym - GeForce GTX 1660 SUPER kosztuje 229 dolarów, a GeForce GTX 1660 Ti - 279 dolarów.

