AMD wie jak zachęcić klientów do wyboru swoich kart graficznych. Nowa edycja promocji obejmuje nie tylko najnowsze modele Navi, ale też starsze konstrukcje Vega i Polaris.

Planujecie zakup nowej karty graficznej do gier? Jeżeli tak, to się bardzo dobrze składa, bo AMD rusza z nową edycją promocji Raise the Game. Zainteresowani mogą zgarnąć nowe gry i abonament Xbox Game Pass.

Darmowe gry do kart graficznych Radeon

Nowa edycja promocji obejmuje nie tylko najnowsze karty z generacji Navi (bez najnowszego modelu Radeon RX 5600 XT), ale także starsze konstrukcje Vega i Polaris. Poniżej znajdziecie szczegółową rozpiskę.

Model Monster Hunter World

Iceborne Master Edition Resident Evil 3 Tom Clancy’s

Ghost Recon Breakpoint Warcraft III: Reforged Xbox Game Pass na PC

(3 miesiące) Radeon RX 5700 XT TAK TAK - - TAK Radeon RX 5700 TAK TAK - - TAK Radeon RX 5500 XT - TAK TAK TAK TAK Radeon RX 5500 (OEM) - TAK TAK - TAK Radeon RX 5500M (laptop) - TAK TAK - TAK Radeon VII - - - - TAK Radeon RX Vega 64 - - - - TAK Radeon RX Vega 56 - - - - TAK Radeon RX 590 - - - - TAK Radeon RX 580 - - - - TAK Radeon RX 570 - - - - TAK Radeon RX 560 - - - - TAK

Przy zakupie modelu Radeon RX 5700 lub Radeon RX 5700 XT można otrzymać gry Monster Hunter World: Iceborne Master Edition (podstawka + dodatek), Resident Evil 3 i 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass na PC, natomiast do słabszego modelu Radeon RX 5500 XT jest to Resident Evil 3, Ghost Recon Breakpoint (z przedmiotem w grze), Warcraft III: Reforged i 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass na PC.

Dla starszych modeli oferta nie jest tak atrakcyjna, ale dobre i to - producent dorzuca 3-miesięczny abonament Xbox Game Pass na PC.

Jak zgarnąć darmowe gry?

Akcja dotyczy kart kupionych od 4 lutego do 25 kwietnia 2020 roku i jest honorowana m.in. w następujących sklepach: Komputronik, Action, Morele, NTT System i Proline. Otrzymany kod można zrealizować maksymalnie do 25 maja 2020 roku. Szczegóły promocji, regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdziecie tutaj.

