Niektóre wersje procesora Ryzen 5 1600 oferują lepszą wydajność. Wyjaśniamy czym się różnią i podpowiadamy jak je rozpoznać.

Ryzen 5 1600 to procesor legenda. Co prawda od premiery jednostki mięło już trochę czasu, ale nadal cieszy się ona sporym zainteresowaniem klientów. Niedawno pojawiły się doniesienia o odświeżeniu konstrukcji, które zostały potwierdzone przez producenta

AMD potwierdza odświeżenie procesora Ryzen 5 1600

Na stronie producenta pojawiła się informacje, że Ryzen 5 1600 rzeczywiście pojawił się w odświeżonej wersji. Nowy model jest produkowany w 12-nanometrowej litografii (nie potwierdzono zastosowania mikroarchitektury Zen+, ale możemy się tego domyślać) i zawiera niskoprofilowe chłodzenie Wraith Stealth.

Pozostała część specyfikacji pozostała bez zmian. Układ oferuje 6 rdzeni z obsługą SMT – standardowo pracują one z taktowaniem 3,2 GHz, a w trybie Boost mogą przyspieszyć do 3,6 GHz. Oprócz tego przewidziano dwukanałowy kontroler pamięci DDR4-2666, po 512 KB pamięci podręcznej L2 na rdzeń i 16 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3. TDP oszacowano na 65 W.

Model AMD Ryzen 5 1600

(STARY) AMD Ryzen 5 1600

(NOWY) Oznaczenie OPN YD1600BBAEBOX YD1600BBAFBOX Generacja Summit Ridge

Zen / 14 nm Pinnacle Ridge

Zen+ / 12 nm Rdzenie/wątki 6/12 6/12 Taktowanie/Boost 3,2/3,6 GHz 3,2/3,6 GHz Kontroler pamięci DDR4-2666 DDR4-2666 Pamięć L2 6x 512 KB 6x 512 KB Pamięć L3 16 MB 16 MB Odblokowany mnożnik TAK TAK Dodawane chłodzenie Wraith Spire Wraith Stealth TDP 65 W 65 W

Różnice mogą pojawić się w użytkowaniu procesora. Według obserwacji użytkowników, nowa wersja wyżej podbija zegary, dzięki czemu oferuje ciut lepsze osiągi.

Jak rozpoznać nowy procesor AMD Ryzen 5 1600?

Ryzen 5 1600 zadebiutował w cenie 1029 złotych, ale obecnie można go dorwać za 400 złotych. W tej cenie to absolutny hit, szczególnie jeśli zależy Wam na możliwie najlepszej wydajności wielowątkowej. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do naszej recenzji.

Jeżeli nastawiacie się na zakup nowej wersji procesora, powinniście zwrócić uwagę na oznaczenie OPN na opakowaniu - standardowa edycja występuje pod numerem YD1600BBAEBOX, a odświeżona pod numerem YD1600BBAFBOX (różnica sprowadza się do jednej lifery – E/F). Można podejrzewać, że ta pierwsza wkrótce całkowicie zostanie zastąpiona odświeżoną.

Źródło: AMD

Warto zobaczyć również: