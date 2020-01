Procesory Ryzen Threadripper 3980X nie pojawi się na rynku... ale AMD i tak zyskuje na rynku stacji roboczych 2020-01-18 opublikowano przez Paweł Maziarz w dniu

Ryzen Threadripper 3980X to przykład na to, że niektóre plotki nie mają pokrycia w rzeczywistości. AMD rozwiało wątpliwości co do 48-rdzeniowego Threadrippera.

AMD przygotowało wyjątkowo mocną ofertę procesorów dla stacji roboczych. Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się dwa słabsze modele: 24-rdzeniowy Ryzen Threadripper 3960X i 32-rdzeniowy Ryzen Threadripper 3970X, a niedawno dołączył do nich topowy, 64-rdzeniowy Ryzen Threadripper 3990X. Część z Was pewnie czeka na zapowiadany układ Ryzen Threadripper 3980X... ale się nie doczeka. Plotki o 48-rdzeniowym modelu Ryzen Threadripper 3980X pojawiają się od dłuższego czasu. Nie ma się jednak czemu dziwić - taki układ stanowiłby „brakujące ogniwo” między 32-rdzeniowym 3970X za 2000 dolarów a 64-rdzeniowym 3990X za 4000 dolarów Model AMD Ryzen Threadripper

3960X AMD Ryzen Threadripper

3970X AMD Ryzen Threadripper

3990X Generacja Threadripper

Zen 2 / 7 nm Threadripper

Zen 2 / 7 nm Threadripper

Zen 2 / 7 nm Podstawka AMD sTRX4 AMD sTRX4 AMD sTRX4 Rdzenie/wątki 24/48 32/64 64/128 Taktowanie bazowe 3,8 GHz 3,8 GHz 2,9 GHz Taktowanie Max Boost 4,5 GHz 4,5 GHz 4,3 GHz Pamięć L2 24x 512 KB 32x 512 KB 64x 512 KB Pamięć L3 128 MB 128 MB 256 MB Kontroler pamięci DDR4-3200

(4-kanałowy) DDR4-3200

(4-kanałowy) DDR4-3200

(4-kanałowy) Kontroler PCIe 72x PCIe 4.0 72x PCIe 4.0 72x PCIe 4.0 Odblokowany mnożnik TAK TAK TAK TDP 280 W 280 W 280 W Cena 1399 dolarów 1999 dolarów 3990 dolarów Procesor AMD Ryzen Threadripper 3980X nie pojawi się na rynku Paul Alcorn z Tom’s Hardware miał okazję porozmawiać o Threadripperach z dyrektorem marketingu „czerwonych”. Robert Hallock zdradził, że AMD obecnie nie planuje wydania 48-rdzeniowego modelu Ryzen Threadripper 3980X. Jeżeli ktoś kupuje Threadrippera, od razu decyduje się na topową konstrukcję lub wybiera model o najlepszym stosunku wydajności do ceny Decyzja ma wynikać z dotychczasowego zainteresowania jednostkami – producent zauważył, że klienci od razu decydują się na topowy model albo wybierają jednostkę o najlepszym stosunku wydajności do ceny (tzw. sweet spot), który obecnie oferuje 3970X. AMD (powoli) zyskuje na rynku stacji roboczych Alcorn poruszył również temat stacji roboczych – mimo dobrej oferty, AMD nadal obejmuje bardzo mało udziałów. Według Hallocka wynika to ze specyfiki rynku - podobnie jak w serwerach, zmiany następują tutaj bardzo powoli. Dodatkowo, przy zmianie platformy, producenci muszą uzyskać wymagane certyfikaty kompatybilności (jest to duży problem, bo koszty walidacji mogą się równać z zakupem nowego sprzętu). Robert Hallock zauważył jednak, że udziały AMD tutaj stale rosną, a zainteresowanie platformą jest największe w historii firmy. Niewątpliwie jest to związane z bardzo dobrą ofertą i objęciem pozycji lidera wydajności. Pełny wywiad z znajdziecie na Tom's Hardware. Źródło: Tom’s Hardware, foto: Nathan Kirsch Warto zobaczyć również: Intel tnie ceny procesorów Xeon Scalable - to odpowiedź na konkurencyjne modele AMD Epyc

