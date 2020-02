Google nie zwalnia tempa. W tym roku swoją premierę będzie miał Android 11. Właśnie udostępniona została pierwsza z testowych wersji nadchodzącego systemu, dzięki której poznaliśmy część szykowanych nowości.

Android 11 Developer Preview do pobrania

Android 11 w finalnej wersji pojawi się za kilka miesięcy, co poprzedzi oficjalna zapowiedź systemu (być może na konferencji Google I/O 2020) i szczegółowe omówienie wszystkich nowości. Google nie zmienia jednak swojej wcześniejszej polityki, dzięki czemu system wychodzi z cienia zdecydowanie wcześniej. Dostępność Android 11 Developer Preview jest wprawdzie mocno ograniczona, ale mający do niej dostęp szybko podzielą się pierwszymi wrażeniami. A należy szukać ich wśród właścicieli smartfonów Google Pixel 2, Google Pixel 3, Google Pixel 3a oraz Google Pixel 4 (i ich wariantów z dopiskiem XL).

Android 11 Developer Preview można pobierać z oficjalnej strony Google. Pamiętajcie jednak, że jest to oprogramowanie dla deweloperów, pełnie niedoróbek, a jego działanie pozostawia wiele do życzenia. Nie jest przeznaczone do codziennego użytku. Odradza się sięganie po nie osobom, które nie są biegłe w świecie Androida. Sytuacja zmieni się nieco w maju, wtedy ma pojawić się bowiem pierwsza z wersji beta, a te działają już lepiej.

Co nowego w Android 11?

Zaczynając chwalić się nowym systemem producent akcentuje, iż będzie on dostosowany do najważniejszych technologii, jakie zaczynają odgrywać na rynku mobilnym coraz większe znaczenie. Chodzi o sieci 5G, składane wyświetlacze oraz uczenie maszynowe. Wedle zapewnień, Google chce pomóc użytkownikom w korzystaniu z innowacji, a jednocześnie zadbać o ich prywatność i bezpieczeństwo - kwestie wysuwane na pierwsze miejsce.

W tym kontekście pojawić ma się między innymi obsługa elektronicznych dokumentów zawierających wrażliwe dane (zgodnie z ISO 18013-5) oraz opcja jednorazowego przyznawania aplikacji uprawnień do informacji na temat lokalizacji, mikrofonu czy aparatu.

Co w innych obszarach? Poza składanymi wyświetlaczami producent dostrzegł również te zakrzywione i zawierające wcięcia na frontowe aparaty (nie notche, ale niewielkie otwory jak chociażby w serii Galaxy S20). Aplikacje mają teraz otrzymywać ważne informacje, chociażby te, w których obszarach nie wyświetlać interaktywnych treści.

Padła też sugestia, że jedną z najważniejszych rzeczy, do których służą smartfony jest komunikacja z przyjaciółmi i współpracownikami. Dlatego też programiści mają otrzymać tu zdecydowanie więcej możliwości, a użytkownicy nowych opcji. Wymienia się tu tzw. bąbelki czatu dla aplikacji do przesyłania wiadomości oraz opcję wysyłania zdjęć czy obrazów z poziomu powiadomień.

To tylko część nowości, systematycznie poznawać będziemy kolejne. Google zapowiada, że skupi się również na Wi-Fi, aplikacji aparatu, rozszerzeniu ustawień trybu ciemnego czy biometrii. Czasu na prace jest jeszcze sporo, pozostaje trzymać kciuki za jak najlepsze efekty.

